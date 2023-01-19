Vào tối ngày 18/1, hiện trường cứu nạn vụ bé trai rơi xuống ống trụ bê tông xảy ra chút sự cố, khiến việc đưa thi thể cháu Hạo Nam lên bị chậm trễ so với dự kiến.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào tối ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin về tiến độ đưa bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m lên. Cụ thể, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, trong chiều cùng ngày, công tác cứu hộ phát sinh tình huống trục trặc nhưng đã được xử lý nhanh. “Trong chiều hôm nay có hiện tượng đất sụt lún ở xung quanh một ít. Tuy không nghiêm trọng, không ảnh hưởng bên trong nhưng phải xử lý cho mặt bằng ổn định, an toàn cho các lực lượng thi công ở trên, ở dưới và xung quanh. Đây là tình huống phát sinh và thiết bị trục trặc do chất liệu bơm lên đặc sánh. Tất cả những cái này đã được lực lượng ở công trình xử lý nhanh, dùng cát để san lấp, giữ ổn định xung quanh thành hố đang xử lý cứu hộ”, ông Đoàn Tấn Bửu nói rõ.

Theo ông Bửu, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực thực hiện các phần việc múc đất trong ống vách thép, nhằm phát lộ mối nối đoạn 2 và đoạn 3 của trụ bê tông, vì nghi ngờ thi thể Hạo Nam nằm trong đoạn đó. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin với báo chí tại hiện trường - Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, các lực lượng cứu hộ nỗ lực thực hiện những phương án được cho là tốt nhất, an toàn nhất để đưa thi thể lên. Tuy nhiên đến nay, sự cố trên đã làm chậm trễ việc này so với dự kiến là trong đêm nay.

Lãnh đạo địa phương cho biết, dự kiến trong ngày 19/1, lực lượng cứu hộ sẽ thực hiện xong nhiệm vụ, đưa thi thể cháu về với gia đình. Các công việc liên quan đến pháp y, xử lý thi hài, khâm liệm, đưa linh cữu của cháu bé về với gia đình đều được phân công sắp xếp. “Chúng tôi đang tập trung các lực lượng, tính luôn phương án lo tang sự cho cháu bé theo truyền thống, nghi thức của gia đình. Tất cả công việc đang trong trạng thái sẵn sàng, đầy đủ. Bằng mọi cách lo cho cháu bé tốt nhất”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin thêm. Đội cứu nạn tỉnh Đồng Tháp tiến hành đào đất xuyên đêm - Ảnh: Zing Trước đó, theo thông tin từ VTC News, 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn. Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình.

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