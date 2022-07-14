Người thân 'mắt đỏ hoe' trông ngóng 15 thuyền viên mất liên lạc trên biển

Xã hội 14/07/2022 19:54

Đã 5 ngày trôi qua từ khi tín hiệu toạ độ cuối cùng của tàu cá được ghi lại nhưng tàu cá cùng 15 thuyền viên vẫn mất liên lạc.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 14/7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cùng một số sở, ngành liên quan đến vụ tàu cá BTh 97478 TS mất liên lạc.

Biên phòng Bình Thuận, đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của chiếc tàu cá nói trên. Hiện tàu CBS 7011 của lực lượng Cảnh sát biển cùng 6 tàu ngư dân đang tìm kiếm tại ví trí tàu BTh 97478 TS phát tín hiệu liên lạc lần cuối. 

Qua rà soát, trong số 18 người đăng ký xuất bến, ngoài 2 người rời tàu vào bờ giữa chừng, còn 1 người là ông N.C.T cũng không theo tàu đánh bắt vì lý do sức khỏe. Vì vậy, hiện có 15 người trên con tàu mất liên lạc.

Người thân 'mắt đỏ hoe' trông ngóng 15 thuyền viên mất liên lạc trên biển - Ảnh 1
Người thân ngóng tin các thuyền viên - Ảnh: Báo Lao Động

Trong số 15 thuyền viên được xác định có mặt trên tàu BTh 97478 TS (do ông Bùi Văn Toàn - sinh năm 1972, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - làm chủ kiêm thuyền trưởng), có 3 người là anh em ruột trong cùng gia đình. Liên tiếp 4 ngày qua, ông Nguyễn Thanh Là (trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết) thất thần đi lại từ nhà đến cửa biển Phan Thiết để ngóng tin 3 người con trai cùng 1 người em ruột đi bạn chung trên tàu BTh 97478 TS. 

Tối ngày 13/7, ông cùng nhiều thân nhân của các thuyền viên khác tất tả kéo nhau xuống cảng cá Phan Thiết khi nghe phong thanh thông tin có tàu cá vớt được thi thể nghi của các thuyền viên. Nhiều giờ chực chờ trên bờ, ông Là cùng mọi người ra về giữa đêm khi việc tìm kiếm không có kết quả. 

Nhiều người thân của các thuyền viên đã nóng lòng ra cửa cảng ngóng tin. Thậm chí, một nhóm người nhà đã đến đoạn kè ở đầu cửa cảng Phan Thiết để thắp hương khấn vái cầu mong các thuyền viên bình an trở về.

Người thân 'mắt đỏ hoe' trông ngóng 15 thuyền viên mất liên lạc trên biển - Ảnh 2
Một người thân khóc ngất tại cảng Phan Thiết - Ảnh: Báo Lao Động
Người thân 'mắt đỏ hoe' trông ngóng 15 thuyền viên mất liên lạc trên biển - Ảnh 3
Nhiều người nhà các thuyền viên tập trung tại cửa biển Phan Thiết để ngóng tin - Ảnh: Báo Lao Động
Người thân 'mắt đỏ hoe' trông ngóng 15 thuyền viên mất liên lạc trên biển - Ảnh 4
Một thân nhân thuyền viên mất liên lạc ngóng trông trong vô vọng tin tức người thân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, tàu cá BTh 97478 TS công suất 310 cv do ông Bùi Văn Toàn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1.

Hơn 5h ngày 10/7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc. Tín hiệu cuối cùng của thiết bị giám sát hành trình lúc 5h07’ ngày 10/7/2022, tại tọa độ 09°06'39"N, 109°13'06"E cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách Cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc. Thời điểm tàu mất tín hiệu, vùng biển xung quanh huyện đảo Phú Quý thời tiết xấu, gió lớn, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

 

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