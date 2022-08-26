Người phụ nữ suýt tử vong sau 30 phút lăn kim trị mụn lưng ở spa

Xã hội 26/08/2022 09:42

Sau khi lau thuốc tê, bước tiếp theo là dùng bàn lăn kim (dài 2mm) kết hợp với thuốc đông y để trị mụn. Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân xuất hiện đỏ toàn thân, ngứa, khó thở và rối loạn ý thức.

Theo thông tin từ VTV, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 36 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc nặng, giảm oxy máu, nhiễm toan chuyển hoá nặng, lơ mơ…

bệnh viện, bệnh nhân có đến cơ sở thẩm mỹ để tẩy mụn trứng cá ở lưng. Nhân viên spa đã bôi thuốc tê nửa lưng cho bệnh nhân rồi ủ tê bằng màng bọc thực phẩm.

Sau khi lau thuốc tê, bước tiếp theo là dùng bàn lăn kim (dài 2mm) kết hợp với thuốc đông y để trị mụn. Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân xuất hiện đỏ toàn thân, ngứa, khó thở và rối loạn ý thức. Bệnh nhân được cơ sở spa sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Trung tâm Chống độc, bệnh nhân đã được xử trí cấp cứu bằng các biện pháp điều trị sốc phản vệ. Ban đầu, tình trạng bệnh nhân có cải thiện nhưng sau đó lại xuất hiện rối loạn nhịp tim.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ kết hợp bị ngộ độc lidocaine (thuốc gây tê tại chỗ hấp thu qua da trên diện rộng và từ từ gây ngộ độc). Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và kết hợp lọc máu liên tục cho bệnh nhân. Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục.

Người phụ nữ suýt tử vong sau 30 phút lăn kim trị mụn lưng ở spa - Ảnh 1
Hình ảnh mụn lưng của một bệnh nhân - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Loại thuốc tê đã dùng cho bệnh nhân ở dạng gel chứa lidocain với hàm lượng trên 15% (hàm lượng rất cao so với loại thuốc tê dùng để tiêm thường chỉ ở nồng độ 2%). Loại gel gây tê này đồng thời có chứa tá dược là methyl paraben có thể gây dị ứng. Trường hợp bệnh nhân là điển hình của ngộ độc thuốc tê do bị quá liều thuốc tê lidocain. Ban đầu, bệnh nhân không may bị sốc phản vệ nhiều khả năng là do methyl paraben".

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo ngộ độc thuốc gây tê rất nặng, nguy kịch, dễ tử vong và dễ dàng xảy ra với nhiều phẫu thuật. Ví dụ như bôi thuốc tê rộng trên da, đặc biệt kết hợp lăn kim trên da hoặc trên vùng da có tổn thương hoặc bệnh da có sẵn, gây tê lấy mỡ bụng ("xục" lấy mỡ bụng), gây tê tủy sống.

"Những trường hợp này đều đòi hỏi người thực hiện là các nhân viên y tế được đào tạo chuyên khoa và tiến hành ở các bệnh viện có điều kiện cấp cứu hồi sức. Người dân khi muốn làm thẩm mỹ với các thủ thuật, kỹ thuật xuyên qua da hoặc có bôi/đắp các thuốc trên diện da rộng thì cần tới các bệnh viện đảm bảo đúng chuyên môn về thẩm mỹ và cấp cứu hồi sức. Tuyệt đối không đến các tiệm spa, hớt tóc, thẩm mỹ hoặc các phòng khám không đảm bảo an toàn để tránh tiền mất tật mang, thậm chí nguy hiểm đến mạng sống của mình" - bác sĩ Nguyên nói.

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