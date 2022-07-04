Lời khai ban đầu của nghi phạm hành hung dã man cô gái trong tiệm Spa ở Đà Nẵng?

Xã hội 04/07/2022 14:47

Bước đầu, nghi phạm thừa nhận hành vi đánh người. Kh. cho biết, vì bị bạn gái chấm dứt tình cảm nên đối tượng quyết định "ăn không được thì đạp đổ".

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 477, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận vụ việc, hiện đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp để phân tích, đánh giá các tình tiết liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định.

Công an cũng đã lấy lời khai ban đầu đối với nghi phạm Trần Văn Kh. (SN 1995, trú đường Đoàn Khuê, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Bước đầu, nghi phạm thừa nhận hành vi đánh người. Kh. cho biết, vì bị bạn gái chấm dứt tình cảm nên đối tượng quyết định "ăn không được thì đạp đổ". Sau nhiều lần hăm dọa, Kh. đến nơi làm việc của người yêu cũ và hành hung nạn nhân dã man.

Tiếp đó, Kh. "nổ" rằng mình có quan hệ, sẵn sàng "bao thầu" lãnh đạo công an các cấp nhằm dọa nạn nhân, ngăn chặn việc bị người nhà nạn nhân tố cáo hành vi đến lực lượng chức năng. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp nhận, xác minh vụ việc, Công an phường Bình Thuận nhanh chóng xác định lời hăm dọa của Kh. hoàn toàn là bịa đặt.

Lời khai ban đầu của nghi phạm hành hung dã man cô gái trong tiệm Spa ở Đà Nẵng? - Ảnh 1
Đoạn clip được camera an ninh ghi lại gây nhiều bức xúc, phẫn nộ - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 3/7, Công an P. Bình Thuận (Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho biết, đã triệu tập nam thanh niên hành hung cô gái trong tiệm spa đến trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Như đã thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên hành hung, đấm đá dã man một cô gái trong tiệm spa khiến nhiều người phẫn nộ. Theo đó, trong đoạn clip trích xuất từ camera an ninh dài 1 phút, vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 5 ngày 1/7 tại một tiệm spa. Nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần jeans, đội nón bảo hiểm và bịt khẩu trang đi từ ngoài cửa vào tiệm với thái độ bực tức.

Khi thấy cô gái đang ngồi tại bàn lễ tân, thanh niên này liền lao tới đấm vào đầu, mặt rồi đá liên tiếp vào lưng, cổ, đầu và mặt nạn nhân.

Bị đánh bất ngờ, ép vào góc bàn không thể phản kháng hay bỏ chạy, cô gái chỉ biết đưa tay lên ôm đầu và kêu la thảm thiết. Nghe tiếng kêu cứu của cô gái, một phụ nữ trong tiệm đã chạy đến can ngăn, nhưng nam thanh niên này vẫn hung dữ, tiếp tục lao vào hành hung nạn nhân dã man. Mãi cho đến khi một người đàn ông khác trong spa xuất hiện thì thanh niên này mới thản nhiên ra mở cửa rồi bỏ đi.

Hiện, vụ việc nam thanh niên đánh dã man cô gái đang được công an tiếp tục làm rõ, xử lý.

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