Người phụ nữ ở Hà Nội mất 3 tỷ đồng sau một cuộc điện thoại, nguyên nhân do đâu?

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là gần 3 tỷ đồng.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 26/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là gần 3 tỉ đồng.

Trước đó, công an tiếp nhận đơn trình báo của chị V (38 tuổi, trú tại quận Long Biên) về việc nhận được một cuộc điện thoại từ một đối tượng tự xưng là công an. Người này thông báo chị V có liên quan đến đường dây mua bán ma tuý, rửa tiền và yêu cầu chị cung cấp thông tin để phục vụ điều tra. Chị V thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, cung cấp thông tin và tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, chị V phát hiện tài khoản bị mất gần 3 tỉ đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc hiện đang được điều tra.

Chị V. đến trình báo tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công lý

Bên cạnh đó, báo Công an TP.HCM đưa tin, Công an Hà Nội cho biết để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

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