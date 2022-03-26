Đi xe máy điện "kẹp 4" lao xuống cống nước trong đêm, 3 học sinh tử vong thương tâm

Xã hội 26/03/2022 09:30

4 học sinh đi trên một chiếc xe máy điện, qua đoạn mương tối thì bất ngờ bị lao xuống cống nước sâu, hậu quả khiến 3 em đuối nước, tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Vietnam Net sáng 26/3, ông Nguyễn Hải Năm - Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 3 học sinh của địa phương tử vong trong một vụ tai nạn giao thông tự gây. 

Cụ thể, sự việc thương tâm xảy ra vào khoảng 21h30 tối ngày 25/3, 4 cháu gái ở xã Ngư Lộc đèo nhau trên một xe máy đi chơi về trên đoạn mương tưới tiêu ở thôn Phú Lương (xã Hưng Lộc), đến đoạn đường rẽ, do trời tối không có điện nên xe mất lái lao xuống cống nước sâu.

Đi xe máy điện 'kẹp 4' lao xuống cống nước trong đêm, 3 học sinh tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 3 học sinh tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Phát hiện sự việc, một số người dân địa phương tiến hành ứng cứu, đưa các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, 3 em khi này đã tử vong. Mực nước tại cống nơi các em rơi xuống có độ sâu khoảng 2m.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, cả 4 nạn nhân nói trên đều là học sinh trường THCS Ngư Lộc (3 em lớp 7, 1 em lớp 6). Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là Trịnh Thị V. (SN 2009), Đặng Thị Tr (SN 2010) và Mai Thị Bảo Y. (SN 2009). Cháu bé may mắn thoát chết là Phạm Thị Khánh V. (SN 2009).

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương các xã Hưng Lộc, Ngư Lộc đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ gia đình tiến hành cấp cứu, mai táng các nạn nhân vụ tai nạn.

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