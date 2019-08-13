Trên đường đi giao nhang về, người phụ nữ 47 tuổi ở Quảng Nam gặp tai nạn thương tâm, bị ô tô đi ngược chiều tông tử vong tại chỗ.

Khoảng 13 giờ 30 chiều nay, tại QL14B đoạn qua địa bàn xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ nghèo gặp tai nạn thương tâm khi đi giao nhang dịp rằm tháng 7 - Ảnh: Vietnamnet

Theo điều tra ban đầu, tại thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ thôn Bàn Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông trên QL14B theo hướng Đà Nẵng về Quảng Nam.

Khi đến thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong), xe máy của bà Nga xảy ra va chạm với ô tô tải do tài xế Nguyễn Thanh Việt (SN 1987, ngụ quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) chạy hướng ngược lại.

Chiếc xe của nạn nhân bị hư hỏng sau tai nạn thương tâm - Ảnh: Vietnamnet

Cú va chạm khiến bà Nga ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường xe máy của nạn nhân bị biến dạng, đồ đạc văng ra giữa đường.

Theo người thân, bà Nga có hai con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi, chồng làm nghề mò hến, bắt cá dọc theo sông Vu Gia, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Chiều nay, bà Nga đi giao nhang (hương) cho các chợ ở Đà Nẵng rồi ghé chợ mua hoa về cúng rằm tháng 7, đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn giao thông.

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