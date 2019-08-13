Người phụ nữ nghèo bị xe tải tông tử vong khi đi giao nhang dịp rằm tháng 7

Xã hội 13/08/2019 20:50

Trên đường đi giao nhang về, người phụ nữ 47 tuổi ở Quảng Nam gặp tai nạn thương tâm, bị ô tô đi ngược chiều tông tử vong tại chỗ.

Khoảng 13 giờ 30 chiều nay, tại QL14B đoạn qua địa bàn xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

tai nan thuong tam 1
Người phụ nữ nghèo gặp tai nạn thương tâm khi đi giao nhang dịp rằm tháng 7 - Ảnh: Vietnamnet

Theo điều tra ban đầu, tại thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ thôn Bàn Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông trên QL14B theo hướng Đà Nẵng về Quảng Nam.

Khi đến thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong), xe máy của bà Nga xảy ra va chạm với ô tô tải do tài xế Nguyễn Thanh Việt (SN 1987, ngụ quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) chạy hướng ngược lại.

tai nan thuong tam 2
Chiếc xe của nạn nhân bị hư hỏng sau tai nạn thương tâm - Ảnh: Vietnamnet

Cú va chạm khiến bà Nga ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường xe máy của nạn nhân bị biến dạng, đồ đạc văng ra giữa đường.

Theo người thân, bà Nga có hai con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi, chồng làm nghề mò hến, bắt cá dọc theo sông Vu Gia, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Chiều nay, bà Nga đi giao nhang (hương) cho các chợ ở Đà Nẵng rồi ghé chợ mua hoa về cúng rằm tháng 7, đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn giao thông.

Nam thanh niên tông CSGT bị thương ở Sài Gòn có nồng độ cồn rất cao

Nam thanh niên tông CSGT bị thương ở Sài Gòn có nồng độ cồn rất cao

Kiểm tra tại bệnh viện, nam thanh niên tông CSGT được xác định đã uống rượu bia nên có nồng độ cồn trong người rất cao nhưng vẫn điều khiển phương tiện chạy với tốc độ vượt nhiều lần mức cho phép.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản