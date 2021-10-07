Người phụ nữ mang vàng hương lập đàn cúng bái đến trước nhà 'con nợ' vừa kêu gào thảm thiết gây xôn xao MXH

Xã hội 07/10/2021 08:57

Khi lực lượng chức năng có mặt, người phụ nữ vẫn tiếp tục gõ mõ, kêu gào thảm thiết: "Em về nhà chủ nợ nó cũng không để em yên...".

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mang đồ cúng đặt trước cửa nhà "con nợ" gây xôn xao. 

Cụ thể, theo đoạn clip, người phụ nữ trẻ mặc váy trắng trải chiếu rồi bày biện đầy đủ lễ như hoa, vàng hương, đồ cúng,... trước nhà một người dân. Nếu nhìn thoạt qua, nhiều người sẽ lầm tưởng người này đang tổ chức cúng bái gì đó chứ không phải để "đòi nợ".

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Người phụ nữ trải chiếu bày biện đầy đủ lễ trước nhà 'con nợ' - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và yêu cầu giải tán tuy nhiên người phụ nữ vẫn tiếp tục cúng và gõ mõ. Chưa dừng lại, người này còn kêu gào thảm thiết: "Anh ơi, em khổ lắm anh ơi, bây giờ em về chủ nợ nó không để em yên thân anh ơi".

 Sau đó, một người đàn ông được cho là "con nợ" từ trong nhà lao ra hất đổ hết đồ cúng. Người phụ nữ tha thiết ôm chân chiến sĩ công an, gào thét: "Em khổ lắm anh ơi, ôi trời ơi. Em về nhà chủ nợ nó cũng không để em yên. 5, 7 thằng nó đang ở nhà chờ em anh ơi".

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Người phụ nữ còn liên tục gào thét thảm thiết - Ảnh: Cắt từ clip

Sự việc gây ồn ào và thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực. Được biết, vụ việc trên xảy ra vào chiều 6/10 tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin của Người Lao Động, người phụ nữ váy trắng trong clip có tên H. và người tên N.T.H. (ngụ phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa) có nợ nần với nhau. Do nhiều lần không đòi được tiền, H. đã tới tận nhà "con nợ" thắp hương, cúng bái nhằm đòi nợ.

Sự việc ồn ào trên chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng địa phương. Đoạn clip khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng và gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cũng có không ít người bày tỏ sự ngượng thay cho hành động "lố" của người phụ nữ trên. 

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