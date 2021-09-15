Bà Phương Hằng bất ngờ 'quay xe', hứa hẹn trở lại, 'dốc lòng' tâm sự: 'Tôi nợ quý vị một tình thương'

Mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng tải một bài viết hứa hẹn trở lại "với những chủ đề mà tôi đã làm trước đó rất nhiều". Thông báo trên đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Những ngày vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng khi liên tục lên tiếng đấu tố những vấn đề liên quan đến tiền từ thiện. Trong vòng hai ngày 12-13/9, nữ đại gia đã đăng tải một bức tâm thư tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến đồng thời đóng toàn bộ các trang mạng xã hội để "trả lại câu chuyện cho cộng đồng và pháp lý".

Mới đây, chiều ngày 15/9, trên trang cá nhân của trợ lý, nữ đại gia tiếp tục có bài viết bày tỏ lòng cảm ơn của mình đến những người hâm mộ. Theo đó, trong suốt 6 tháng qua, bà đã làm hết những gì có thể và "bây giờ là tạm ứng niềm tin, sức mạnh từ cộng đồng mạng" còn bây giờ mọi chuyện hãy để pháp luật xử lý.

Bài viết của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong bài viết, bà Hằng hứa hẹn sẽ trở lại bằng những talk show với các chủ đề quen thuộc trước đó.

"Tôi tin vào pháp luật, đặc biệt tôi tin vào luật NHÂN QUẢ. Nếu có trở lại, tôi sẽ trở lại bằng những TALKSHOW với những chủ đề mà tôi đã làm trước đó rất nhiều. Tôi sẽ TRUYỀN LỬA cho quý vị để có niềm tin vào cuộc sống với những chủ đồ tiếp theo trong chuỗi câu chuyện NGƯỜI ĐI QUA SÓNG GIÓ" - trích bài viết của bà Phương Hằng.

Cuối bài viết, bà chủ Đại Nam gửi lời chúc đến tất cả mọi người được bình an và hạnh phúc. "Tôi cầu mong chúng ta trở lại cuộc sống thường ngày như chúng ta đã sống".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều fan tỏ ra vui mừng vì thông báo trở lại của nữ đại gia cũng như gửi lời chúc sức khỏe đến bà và gia đình.

Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện Mới đây, thông qua Facabook của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có thông báo mới khiến nhiều người xôn xao, nhất là khi vụ ồn ào với ca sĩ Vy Oanh đang đi vào hồi gây cấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-bat-ngo-quay-xe-hua-hen-tro-lai-doc-long-tam-su-toi-no-quy-vi-mot-tinh-thuong-424549.html