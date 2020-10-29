Người lao động Vinamilk góp ngày lương, hỗ trợ miền Trung mùa bão lũ gần 4 tỷ đồng

Xã hội 29/10/2020 10:11

Trong những ngày người dân cả nước đang cùng hướng về miền Trung ruột thịt, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng giúp người dân bị thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ. Quỹ hỗ trợ này có sự đóng góp của tập thể người lao động Vinamilk bằng việc trích một ngày lương để chung tay cùng Công ty.

Suốt gần một tháng nay, đồng bào miền Trung liên tiếp gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai, bão lũ kéo dài, dồn dập. Cơn bão số 8 vừa mới dần suy yếu thì cơn bão lớn số 9 đã đổ bộ gây ra những tổn thất nghiêm trọng. Vừa phải gồng mình vượt qua những ngày khó khăn trước mắt vì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, nước sạch, hàng triệu gia đình người dân ở miền Trung còn phải trăn trở với việc làm sao khôi phục lại cuộc sống, sinh kế sau lũ.

Vì vậy, để hỗ trợ kịp thời, trước mắt, một phần nguồn quỹ hỗ trợ (khoảng 1,5 tỷ đồng) gồm tiền mặt và các sản phẩm dinh dưỡng như sữa, sữa đậu nành, sữa đặc… cần thiết cho bà con trong giai đoạn bão lũ sẽ được Vinamilk trao tặng cho các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh...

Cụ thể, hơn 111.000 sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk trao tặng bà con vùng lũ tại 7 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh thông qua chương trình “Hướng về Miền Trung” của Báo Phụ nữ TP.HCM. Trong thời gian tới, các khoản hỗ trợ tiền mặt và sản phẩm dinh dưỡng sẽ được Vinamilk tiếp tục đưa đến bà con vùng lũ.

Người lao động Vinamilk góp ngày lương, hỗ trợ miền Trung mùa bão lũ gần 4 tỷ đồng - Ảnh 1

Ông Nguyễn Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Vinamilk đại diện tập thể người lao động của công ty trao bảng tượng trưng 111.000 sản phẩm dinh dưỡng ủng hộ đồng bào miền Trung

Người lao động Vinamilk góp ngày lương, hỗ trợ miền Trung mùa bão lũ gần 4 tỷ đồng - Ảnh 2

2.100 phần quà đầu tiên đã được trao đến tay người dân miền Trung đang gặp khó khăn vì bão lũ

Sau khi bão lũ qua đi, người dân sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để khắc phục thiệt hại do thiên tai. Vì vậy, phần ngân sách còn lại của quỹ sẽ được Vinamilk cùng với địa phương tiến hành khảo sát thực tế, xác định nhu cầu của từng nơi và đúng đối tượng thụ hưởng. Từ đó, xây dựng phương thức, kế hoạch hỗ trợ phù hợp, để người dân các tỉnh miền Trung có điều kiện tái sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Người lao động Vinamilk góp ngày lương, hỗ trợ miền Trung mùa bão lũ gần 4 tỷ đồng - Ảnh 3

Niềm vui của người dân vùng lũ khi đón nhận tấm lòng của người dân cả nước chia sẻ trong những ngày khó khăn vì thiên tai

Ông Nguyễn Trung – Chủ tịch Công đoàn Công ty Vinamilk cho biết: “Năm nay, cuộc sống của người dân miền Trung gặp quá nhiều khó khăn khi cùng lúc phải gánh chịu tác động kép từ dịch Covid-19 và tình trạng thiên tai, bão lũ liên tiếp. Với truyền thống tương thân tương ái, tập thể CB-CNV Vinamilk đã đồng lòng trích một ngày lương để chia sẻ khó khăn với đồng bào, động viên mọi người kiên cường vượt qua giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” này. Mong rằng khó khăn sớm đi qua, đồng bào miền Trung sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường.”

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tập thể nhân viên Vinamilk cũng đã đóng góp một ngày lương để ủng hộ các chương trình vì cộng đồng của Công ty và tham gia hoạt động đi bộ gây quỹ được hơn 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ trẻ em khó khăn trong đại dịch. Tính đến nay, Vinamilk đã ủng hộ tổng ngân sách lên đến 40 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ trẻ em, cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

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Từ khóa:   vinamilk công ty vinamilk bão lũ miền Trung

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