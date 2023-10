Tối 28/10, tại thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ sạt lở đất khiến 53 người bị vùi lấp.

Do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa to, gió lớn dẫn đến sạt lở đất tại 2 thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân (Quảng Nam) khiến nhiều nhà dân bị vùi lấp. Tại thôn 1 xã Trà Leng, sạt lở đất vùi lấp 45 người, 4 người may mắn thoát chết. Còn tại thôn 1 xã Trà Vân, 8 người bị vùi lấp.

Mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Trà Leng - Ảnh: Lao Động

Theo thông tin trên báo Quảng Nam, vào 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể đầu tiên. Hiện cơ quan chức năng đang gấp rút triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Ngay trong tối 28/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành đang họp khẩn về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng (Nam Trà My) vùi lấp nhiều nhân mạng.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các cán bộ họp gấp trong đêm để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm người dân gặp nạn - Ảnh: Lao Động

Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đường đi vào để tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn nhưng dù khó cũng phải làm. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các vị trí nguy hiểm để sơ tán dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-lo-dat-kinh-hoang-o-quang-nam-khien-53-nguoi-bi-vui-lap-da-tim-thay-7-thi-the-dau-tien-384561.html