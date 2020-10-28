Vụ phát hiện thi thể cô gái bị người tình sát hại đang phân hủy trong phòng trọ: Rùng mình với lời khai của nghi can

Xã hội 28/10/2020 17:15

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trong phòng trọ, nghi can trong vụ án đã được di lý từ Bình Định về Khánh Hòa để phục vụ điều tra.

Trao đổi với báo chí, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện đang điều tra làm rõ vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Trước đó, người dân phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trong căn phòng trọ tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị Út (sinh năm 1992, trú tại xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Nghi can trong vụ án được xác định là Dương Cao Trí (sinh năm 1982, trú huyện Tuy Phước, Bình Định). Trước đó, vào ngày 27/10, đối tượng này đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân. Ngày 22/10, chị Út đến phòng trọ của Trí tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm thì cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

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Người bạn đến phòng tìm Trí thì phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy bên trong - Ảnh: Internet

Trong lúc tranh cãi, Trí đã ra tay sát hại người tình, cướp 300 nghìn đồng cùng xe máy của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng lái xe của chị Út lên Lâm Đồng, bán được 3 triệu đồng. Khi Trí về tới nhà mẹ ruột thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an tỉnh Bình Định bắt giữ. Được biết, Trí đã có vợ con. 

Trước đó, vào tối 26/10, một người bạn đến phòng trọ tìm Trí nhưng không thấy. Sau đó người này phát hiện mùi hôi thối phát ra từ căn phòng. Nghi có chuyện chẳng lành, người này trình báo sự việc đến cơ quan công an. Khi lực lượng chức năng phá cửa phòng trọ thì phát hiện một thi thể đang phân hủy.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân và truy tìm đối tượng Trí.

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Từ khóa:   Khánh Hòa mâu thuẫn tình cảm sát hại nhân tình

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