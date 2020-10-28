Đi siêu thị, bé gái bị ‘yêu râu xanh’ sàm sỡ 2 lần, xem lại camera càng khiến mọi người bức xúc

Thế giới 28/10/2020 11:58

Dù đang ở trong siêu thị đông người, gã “yêu râu xanh” vẫn ngang nhiên sàm sỡ bé gái 2 lần. Đoạn clip ghi lại sự việc khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong siêu thị được mọi người đặc biệt quan tâm.

Theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, một bé gái mặc quần áo hồng đi siêu thị cùng em gái khoảng  1 - 2 tuổi. Trong lúc cô bé đang đi xung quanh xem hàng thì một người đàn ông mặc quần áo đen xuất hiện từ phía sau, bất ngờ ôm lấy eo nạn nhân áp sát vào người hắn.

sam so be gai 1
Người đàn ông sàm sỡ bé gái ngay trong siêu thị khiến ai nấy đều bức xúc - Ảnh: Internet

Sau đó, người này còn cố tình cọ sát phần dưới vào người nạn nhân khiến cô bé giật mình quay lại. Lúc này, gã “yêu râu xanh” nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Thế nhưng không được bao lâu, gã tiếp tục quay lại và quấy rối nạn nhân thêm một lần nữa. Hành động này khiến cô bé sợ hãi, nhanh chóng vùng vẫy, bỏ chạy cùng em gái.

Toàn bộ vụ việc được camera của siêu thị quay lại. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã vào cuộc, điều tra vụ việc.

sam so be gai 2
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm kẻ biến thái này - Ảnh: Internet

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 10/7 tại một siêu thị ở thị trấn Rawang, Selangor, Malaysia. Gia đình cô bé cũng đã nộp đơn khiếu nại, đề nghị cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý gã biến thái. Phía cảnh sát địa phương cho biết đơn vị này đã huy động các nguồn lực để truy tìm và bắt giữ nghi phạm.

Bão số 9 áp sát Quảng Ngãi, gió rít liên hồi, cây đổ, mái tôn bị thổi bay

Bão số 9 áp sát Quảng Ngãi, gió rít liên hồi, cây đổ, mái tôn bị thổi bay

Bão số 9 áp sát bờ biển khiến sóng biển cao, gió rít lên từng hồi, một số công trình đã bị hư hại do gió lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Malaysia bé gái bị sàm sỡ yêu râu xanh

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích