Dù đang ở trong siêu thị đông người, gã “yêu râu xanh” vẫn ngang nhiên sàm sỡ bé gái 2 lần. Đoạn clip ghi lại sự việc khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong siêu thị được mọi người đặc biệt quan tâm.

Theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, một bé gái mặc quần áo hồng đi siêu thị cùng em gái khoảng 1 - 2 tuổi. Trong lúc cô bé đang đi xung quanh xem hàng thì một người đàn ông mặc quần áo đen xuất hiện từ phía sau, bất ngờ ôm lấy eo nạn nhân áp sát vào người hắn.

Người đàn ông sàm sỡ bé gái ngay trong siêu thị khiến ai nấy đều bức xúc - Ảnh: Internet

Sau đó, người này còn cố tình cọ sát phần dưới vào người nạn nhân khiến cô bé giật mình quay lại. Lúc này, gã “yêu râu xanh” nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Thế nhưng không được bao lâu, gã tiếp tục quay lại và quấy rối nạn nhân thêm một lần nữa. Hành động này khiến cô bé sợ hãi, nhanh chóng vùng vẫy, bỏ chạy cùng em gái.

Toàn bộ vụ việc được camera của siêu thị quay lại. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã vào cuộc, điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm kẻ biến thái này - Ảnh: Internet

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 10/7 tại một siêu thị ở thị trấn Rawang, Selangor, Malaysia. Gia đình cô bé cũng đã nộp đơn khiếu nại, đề nghị cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý gã biến thái. Phía cảnh sát địa phương cho biết đơn vị này đã huy động các nguồn lực để truy tìm và bắt giữ nghi phạm.

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