Người lao động lưu ý về hạn chót nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội 26/11/2021 09:49

Theo BHXH Việt Nam, còn một lượng lớn người lao động chưa làm thủ tục để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 20/12.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều 24/11, BHXH Việt Nam cho biết đến hết ngày 23/11, đã có 342.652 đơn vị gửi danh sách xác nhận hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 11.734.372 người lao động (NLĐ) đang tham gia BHTN. Con số này tương đương 95,8% tổng số đơn vị đã nhận danh sách rà soát và bằng 99,1% số lao động đã được cơ quan BHXH gửi danh sách rà soát.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chưa thực hiện việc gửi danh sách NLĐ (cập nhật đúng, đủ thông tin về số tài khoản ngân hàng, số điện thoại...) thuộc diện được hỗ trợ đến cơ quan BHXH để có cơ sở thực hiện chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ BHTN theo quy định.

Theo quy định, với NLĐ đã dừng tham gia BHTN, còn thời gian bảo lưu đóng BHTN có nhu cầu nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN sẽ làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện để nhận gói hỗ trợ.

Hạn cuối tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của NLĐ thuộc nhóm này là đến hết ngày 20/12. Thời gian cơ quan BHXH phải hoàn thành chi trả hỗ trợ cho NLĐ chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Đối với trường hợp NLĐ đang tham gia BHTN chưa nhận được hỗ trợ, sau ngày 30/11, NLĐ sẽ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN (tương tự như thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ dành cho NLĐ đã đừng tham gia và đang có quá trình bảo lưu đóng BHTN) để được nhận hỗ trợ.

Người lao động lưu ý về hạn chót nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

BHXH Việt Nam cho biết tính đến hết ngày 23/11, cơ quan BHXH giải quyết hưởng hỗ trợ cho 852.008 người đã dừng tham gia BHTN. Tuy nhiên, còn một lượng lớn NLĐ thuộc nhóm này chưa thực hiện thủ tục với cơ quan BHXH để nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó còn một số NLĐ bị từ chối giải quyết hưởng do không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ hoặc phải điều chỉnh, bổ sung thông tin để đảm bảo đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định.

Theo dự kiến sẽ có trên 2,42 triệu NLĐ đã dừng tham gia BHTN đủ điều kiện nhận hỗ trợ; tuy nhiên, số hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ của nhóm này gửi đến cơ quan BHXH mới đạt khoảng 1.278.473 NLĐ (bằng 47% tổng số lao động dự kiến thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ).

Trước đó, ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động rà soát các trường hợp đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN, thông báo đến tận từng xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố (bằng văn bản, trên hệ thống loa phát thanh, trên cơ quan báo, đài địa phương…) về thời hạn nộp hồ sơ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ để NLĐ biết và liên hệ với cơ quan BHXH sớm nhận được gói hỗ trợ.

 

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