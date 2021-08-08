Người dân về quê tránh dịch, có thể quay lại TP.HCM tiêm vắc xin theo lịch hẹn được không?

Vụ việc một người dân khi di chuyển từ khu vực ngoại tỉnh vào TP.HCM để tiêm ngừa vắc xin Covid-19 nhưng bị lực lượng chức năng tại cửa ngõ TP yêu cầu quay đầu khiến dư luận đặt ra câu hỏi: 'Người dân đã về quê có thể quay lại TP.HCM tiêm vắc xin được không?'.

Mới đây, vụ việc một người dân khi di chuyển từ Khu công nghiệp Tân Hương (tỉnh Tiền Giang) vào TP.HCM để tiêm ngừa vắc xin Covid-19 nhưng bị lực lượng chức năng tại cửa ngõ TP yêu cầu quay đầu, khiến dư luận xảy ra nhiều tranh cãi.

Liên quan tới vụ việc, Người Lao Động thông tin, theo phản ánh, khi đến chốt kiểm soát Chợ Đệm (đường dẫn cao tốc TP.HCM- Trung Lương), một người dân đã trình các giấy tờ như chứng minh thường trú, giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và lịch hẹn tiêm vắc xin tại TP.HCM. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại chốt cho rằng trường hợp này không thuộc đối tượng ưu tiên vào TP.HCM nên yêu cầu người này quay trở lại nơi xuất phát.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM, khẳng định trong trường hợp này, người dân không được giải quyết để lưu thông vào TP.

Ông Dương cho hay, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát cửa ngõ hiện đang thực hiện chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM và công điện khẩn 1063 của Thủ tướng.

Theo đó, người dân "ở đâu, ở yên đó", chỉ ra đường khi thật sự cấp thiết và đi liên tỉnh khi chính quyền cho phép. Riêng vấn đề vắc xin, nhiều người có nhu cầu nhưng các tỉnh đều đã có kế hoạch tiêm chủng, người dân cần bình tĩnh chờ phương án giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Thượng tá thông tin thêm: "Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, mọi trường hợp cá nhân tự di chuyển vào TP.HCM để tiêm chủng đều không được lực lượng tại các cửa ngõ cho qua. Tuy nhiên, trong trường hợp các công ty, doanh nghiệp tổ chức cho nhân viên, công nhân vào TP tiêm chủng bằng phương tiện ôtô với điều kiện cung cấp đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định như giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, giấy chứng minh kế hoạch tổ chức tiêm chủng và phương tiện được đăng ký lưu thông theo đúng quy định phòng, chống dịch… sẽ được các chốt kiểm soát tạo điều kiện giải quyết"

Lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết thêm riêng người dân đi tiêm vắc xin trên địa bàn TP.HCM, cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe, giấy hẹn tiêm vắc xin hoặc tin nhắn thông báo tiêm để chứng minh việc đi lại khi qua các chốt kiểm soát. Các trường hợp này, đều được tạo điều kiện di chuyển từ nơi cư trú đến điểm tiêm chủng và ngược lại.

Bác sĩ khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận bị xử phạt vì không khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh Trở về từ vùng dịch nhưng báo sĩ khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận không khai báo ý tế. Sau đó người này mắc COVID-19, làm phát sinh dịch với nhiều ca lây nhiễm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ve-que-tranh-dich-co-the-quay-lai-tphcm-tiem-vac-xin-theo-lich-hen-duoc-khong-416607.html