Bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, gia đình đã liên hệ cấp cứu, nhưng sau đó tim mạch ngừng hoạt động và tử vong. Xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Người Lao Động, tối 7/8, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 TP.Vũng Tàu đã thông tin về trường hợp tử vong, kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19..

Bệnh nhân tên Đ.K.T. (SN 1957, ngụ chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh). Cùng ngày, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, gia đình đã liên hệ cấp cứu.

Sau đó, trạm y tế phường Nguyễn An Ninh đã cấp cứu tại chỗ trong thời gian 15 phút, lúc này bệnh nhân vẫn sống, nhưng sau đó tim mạch ngừng hoạt động và tử vong. Được biết bệnh nhân có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, cao huyết áp và suy tim. Xét nghiệm nhanh bệnh nhân cho kết quả dương tính với SAR-Cov-2. Kết quả khẳng định sau đó là dương tính.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện 3 block chung cư nơi bệnh nhân cư ngụ và kế cận đã được chính quyền địa phương phong tỏa, đặt các chốt kiểm soát ra vào. TP.Vũng Tàu cũng đã lên phương án cho xét nghiệm toàn bộ cư dân tại khu trung tâm đô thị Chí Linh nằm trên địa bàn cả phường 10 và phường Nguyễn An Ninh.

Theo thống kê từ 12h đến 18h ngày 7/8, toàn TP.Vũng Tàu ghi nhận 62 ca mắc mới, trong đó đa phần đều nằm trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

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