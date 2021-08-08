Bác sĩ khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận bị xử phạt vì không khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh

Xã hội 08/08/2021 12:15

Trở về từ vùng dịch nhưng báo sĩ khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận không khai báo ý tế. Sau đó người này mắc COVID-19, làm phát sinh dịch với nhiều ca lây nhiễm.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 8/8, UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Q.T.B., bác sĩ khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (ngụ tại huyện Tuy Phong) với mức phạt 15 triệu đồng, vì không thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Báo cáo của Công an huyện Tuy Phong cho biết, ngày 13/6, bác sĩ Q.T.B. từ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nhưng không khai báo y tế. Sau đó đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nhận nhiệm vụ công tác và đi lại rất nhiều lần giữa TP.Phan Thiết và Tuy Phong.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xét nghiệm ngẫu nhiên các khoa, phòng và phát hiện bác sĩ B. dương tính với SARS-CoV-2. Hành vi trên của bác sĩ B. khiến tỉnh Bình Thuận phát sinh dịch COVID-19 với nhiều ca lây nhiễm.

Việc bác sĩ B. không khai báo y tế đã vi phạm quy định tại Nghị định 117 của Chính phủ trong lĩnh vực y tế và UBND huyện Tuy Phong đã căn cứ biên bản vi phạm hành chính do công an xã Phú Lạc lập ngày 27/7 để ra quyết định xử phạt.

Theo điều tra dịch tễ, nguồn lây nhiễm của bác sĩ B. được xác định từ nhà xe Trung Đức, khi bác sĩ B. đi trên xe Trung Đức từ Đồng Nai về Bình Thuận.

Liên quan đến bác sĩ B., ngày 8/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng có có văn bản giao Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xử lý trách nhiệm đối với bác sĩ Q.T.B. theo quy định pháp luật lao động. Giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong xem xét xử lý đối với các hành vi vi phạm của bác sĩ Q.T.B. theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản có liên quan. Trường hợp đến mức phải xem xét xử lý trách nhiệm hình sự thì chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Y tế tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để đề xuất hình thức xử lý phù hợp đối với người đứng đầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các khoa, phòng, cá nhân liên quan do có dấu hiệu chủ quan, thiếu chặt chẽ, triển khai chưa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, để xảy ra bùng phát dịch bệnh.

Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho thấy, ngày 24/5, bác sĩ B. nộp đơn xin việc. Bệnh viện đã xem hồ sơ, phỏng vấn, xác định bác sĩ B. là bác sĩ chuyên khoa cấp I có nhiều chứng chỉ sản khoa, phẫu thuật nội soi. Sau khi công tác tại một bệnh viện ở Đồng Nai, bác sĩ này xin thôi việc và ra làm tại một phòng khám đa khoa ở Trảng Bom, Đồng Nai. Ngày 10/5, bác sĩ này xin nghỉ việc ở phòng khám về nhà cùng chồng con tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Sau khi xin ý kiến Sở Y tế, ngày 10/6, Bệnh viện đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 tháng với bác sĩ B. và ra quyết định phân công bác sĩ B. từ ngày 14/6 đến nhận công tác tại khoa Sản. Sáng 14/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có yêu cầu bác sĩ B. khai báo y tế, đo thân nhiệt tại cổng. Bác sĩ B. khai không đi đâu trong 14 ngày qua, sau đó vào khoa Sản nhận công tác. Tuy nhiên, ngày 13/6 bác sĩ này có đón xe khách từ Đồng Nai về Bình Thuận.

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