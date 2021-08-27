Người dân TP.HCM cần lưu ý một số nội dung để thuận tiện khi lưu thông qua chốt kiểm soát dịch?

Xã hội 27/08/2021 09:08

Người dân, các đơn vị vận tải, cán bộ, công chức cần lưu ý một số nội dung để thuận tiện khi lưu thông qua các chốt, trạm kiểm soát COVID-19 tại TP.HCM.

Theo VTV đưa tin, ngày 26/8, Công an TP.HCM triển khai thực hiện Hướng dẫn kiểm tra tại các, chốt trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với khu vực nội ô Thành phố. Để thuận tiện khi lưu thông qua các chốt, trạm kiểm soát nội ô phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, người dân; các đơn vị kinh doanh vận tải; cán bộ, công nhân viên chức các Sở, ban, ngành, lực lượng y tế... cần lưu ý một số nội dung như sau:

- Các phương tiện vận tải (xe taxi, xe khách, xe chở công nhân...) được cấp mã QR code được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian cấp phép: lực lượng chức năng tại các chốt không kiểm tra Giấy đi đường.

- Các xe vận tải hàng hóa không được cấp mã QR code: tài xế và người ngồi trên xe phải có Giấy đi đường theo quy định.

- Các nhóm đối tượng được lưu thông (cán bộ công nhân viên chức, người lao động, hỗ trợ phòng chống dịch, tình nguyện viên, thiện nguyện viên...): phải có Giấy đi đường do Công an cấp (Giấy do Công an phường, xã cấp chỉ đi trong quận, huyện)

- Shipper giao hàng (sử dụng ứng dụng công nghệ): Dừng hoạt động tại các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn, TP. Thủ Đức. Các quận, huyện khác chỉ được hoạt động trong địa bàn quận, huyện (không đi liên quận) và có nhận diện theo quy định.

- Đối tượng không cần Giấy đi đường: Người đi tiêm vaccien có tin nhắn hoặc giấy mời, kèm CMND/CCCD. Lực lượng y tế: có thẻ y tế hoặc Giấy đi đường do Thủ trưởng đơn vị (Sở y tế, các cơ sở y tế có quyết định thành lập) cấp. Các đối tượng, phương tiện chở oxy, thuốc men, vật tư thiết bị y tế... phục vụ phòng chống dịch, bệnh COVID-19, khi có các giấy tờ chứng minh như: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa...

- Cán bộ, công nhân viên chức các Sở, ban, ngành có đồng phục, công nhân viên dịch vụ công ích thì mặc đồng phục ngành. Các Sở, ban, ngành không có đồng phục thì mặc áo nhận diện do Thành phố cấp.

Trong khung giờ từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, các chốt, trạm kiểm soát nội ô tạo điều kiện lưu thông cho: Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các đơn vị báo đài; Ngành hàng không-sân bay; Hoa tiêu hàng hải; vệ sinh môi trường đô thị... Lực lượng xử lý sự cố khẩn cấp về điện, nước, hệ thống thông tin, hạ tầng giao thông... nhưng yêu cầu phải có: Giấy đi đường và giấy xác nhận phân công công tác vào khung giờ này.

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Công an TP.HCM họp về vấn đề kiểm tra tại các, chốt trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: VTV

Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động lưu thông của người dân và các loại phương tiện tại các chốt, trạm kiểm soát khu vực nội ô giữ vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Góp phần thực hiện hiệu quả nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó" trong bối cảnh đang siết chặt các biện pháp ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Bên cạnh, Công an Thành phố cũng khuyến cáo người dân nên tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là cần phải hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

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