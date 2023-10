Người dân TP.HCM cần lưu ý một số nội dung để thuận tiện khi lưu thông qua chốt kiểm soát dịch?

- Các xe vận tải hàng hóa không được cấp mã QR code: tài xế và người ngồi trên xe phải có Giấy đi đường theo quy định.

- Các nhóm đối tượng được lưu thông (cán bộ công nhân viên chức, người lao động, hỗ trợ phòng chống dịch, tình nguyện viên, thiện nguyện viên...): phải có Giấy đi đường do Công an cấp (Giấy do Công an phường, xã cấp chỉ đi trong quận, huyện)