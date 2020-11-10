'Người đàn ông mang bầu' đầu tiên ở Việt Nam thông báo đã ly hôn vợ, lời chia sẻ càng gây bất ngờ hơn

Xã hội 10/11/2020 16:26

Đôi vợ chồng chuyển giới ở Đồng Tháp từ lúc yêu cho đến lúc sinh con đều nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Mới đây, 'người đàn ông mang bầu' đầu tiên ở Việt Nam thông báo đã ly hôn khiến ai nấy bất ngờ.

Cách đây không lâu, cặp đôi Minh Anh - Minh Khang (đến từ Đồng Tháp) chào đón con đầu lòng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Nguyên nhân là vì anh Minh Khang (SN 1996, ngụ Cần Thơ) là người chuyển giới từ nữ sang nam, còn cô vợ Minh Anh (SN 1999) lại chuyển giới từ nam sang nữ. 

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Minh Khang được dân mạng đặt biệt danh 'người đàn ông mang bầu' đầu tiên ở Việt Nam - Ảnh: Internet

Khi Minh Khang sinh con, nhiều người gọi vui anh là "người đàn ông mang bầu" đầu tiên ở Việt Nam. Được biết, con gái của đôi vợ chồng chuyển giới là Đặng Ngọc Thiên An, chào đời bằng phương pháp sinh thường với cân nặng 2,3kg.

Chuyện tình đặc biệt của cặp đôi từ lúc yêu nhau, kết hôn đến khi sinh con đều được dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Minh Khang không chỉ sinh con thay vợ mà còn luôn ủng hộ vợ đi làm đẹp và làm những gì mình thích.

Tuy nhiên mới đây, Minh Khang bất ngờ đăng dòng trạng thái lạ trên Facebook cá nhân: "Giờ nên để tiểu sử là Bố đơn thân hay độc thân hoàn toàn đây ta". Ngay lập tức, nhiều người đặt dấu hỏi phải chăng đôi vợ chồng đã rạn nứt. Đông đảo bạn bè cũng đã bình luận hỏi han và dành những lời động viên cho cặp đôi. 

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Minh Khang tiết lộ vợ chồng trục trặc - Ảnh: FB

Ngay sau đó, Minh Khang đã xác nhận thông tin vợ chồng mâu thuẫn. Anh cho biết cảm xúc của mình hiện giờ rất bình thường vì "hợp tan là chuyện muôn thuở", đồng thời không muốn chia sẻ thêm điều gì về vợ cũ. 

Được biết, sau khi vợ chồng xảy ra tranh cãi, bé Thiên An hiện đang ở cùng với Minh Khang. Anh chàng cho biết cô bé rất ngoan và được ông bà chăm sóc rất chu đáo. Trước đây, có thể đi show cả tháng mới về nhà nhưng từ khi sinh con, anh luôn cố gắng có mặt ở nhà ngay sau khi xong việc. 

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Đôi vợ chồng từng khoe rất nhiều hình ảnh hạnh phúc - Ảnh: FB

Minh Khang - Minh Anh khá nổi tiếng trên mạng xã hội bởi chuyện tình đặc biệt. Cả hai đã "hoán đổi giới tính" cho nhau. Trước đây Minh Khang là thợ kim hoàn cho nhà dì ruột nhưng sau đó thì nghỉ việc. Anh tham gia đóng phim, quảng cáo, còn Minh Anh thì quản lý trang phục cho bầu show.

Thông tin cặp đôi trục trặc tình cảm khiến gia đình và nhiều người thuộc cộng đồng LGBT vô cùng tiếc nuối. 

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