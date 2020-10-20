Trong quá trình chung sống, chị T. thấy không thể hòa hợp nên ngỏ ý chia tay. Không ngờ Chung cầm dao đâm chết nhân tình rồi tự sát.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nghi án người đàn ông đâm chết nhân tình gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin trên Báo Giao Thông, đêm 18/10, một số người dân trên đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ căn nhà trong khu tập thể nên báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường và phát hiện trong căn nhà có một người phụ nữ đã tử vong và một người đàn ông bị thương nặng trên ngực.

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông có vợ con đâm chết nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cơ quan công xác định người nam là Lê Văn Chung (SN 1982, thường trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), còn nạn nhân nữ là chị Đ.T.T. (SN 1982, thường trú tại Cao Bằng).

Chung đã có vợ con nhưng vẫn sống như vợ chồng với chị T. Thời gian gần đây, chị T. có ý định muốn chia tay nhưng Chung không đồng ý, còn đe dọa sẽ giết chị T.

Khoảng 22 giờ ngày 18/10, đôi nam nữ xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Chung dùng dao đâm nhiều nhát vào người tình dẫn đến tử vong. Gây án xong, Chung tự đâm mình với mục đích tự sát nhưng bất thành.

Hiện Chung đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc tại phòng hồi sức đặc biệt. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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