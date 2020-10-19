Em gái mang bầu phải làm việc cực khổ, thanh niên bức xúc đâm em rể tử vong

Xã hội 19/10/2020 15:51

Thấy em gái bụng mang dạ chửa mà phải làm việc cực khổ, Nguyễn Châu Thanh đâm em rể tử vong rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Châu Thanh (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi giết người.  

Theo thông tin trên Báo Pháp Luật, chiều ngày 16/1 vừa qua, Thanh cầm một con dao đến phòng trọ của em gái mình nằm trên đường số 5, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi. Tại đây, Thanh gặp em rể là Nguyễn Minh Tiến (SN 1992, quê Sóc Trăng) đang ở trong phòng.

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Anh vợ đâm chết em rể vì em gái đang mang bầu phải làm lụng cực khổ - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Sau khi lời qua tiếng lại, Thanh dùng dao đâm em rể tử vong. Gây án xong, Thanh bỏ trốn khỏi hiện trường. Được sự vận động của gia đình, Thanh đến công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Thanh khai thấy em rể không chịu đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, trong khi đó em gái lại đang bụng mang dạ chửa vẫn phải làm lụng cực khổ, Thanh bức xúc đến gặp Tiến nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn đến án mạng. 

Được biết, Thanh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù vào tháng 4/2020. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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