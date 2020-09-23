Sau lễ ăn hỏi của chính mình, Lương Quốc Thái ra tay đâm chết người vì mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ ở địa phương) để điều tra về hành vi đâm chết người.

Theo thông tin trên Vietnamnet, vào ngày 20/9, gia đình Thái tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Thái cùng bạn bè ngồi nhậu tại nhà.

Trong lúc nhậu, Thái và người bạn là Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1992, quê Vĩnh Long) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng.

Cơ quan công an điều tra nguyên nhân vụ án mạng - Ảnh minh họa: Internet

Hiếu dùng nón bảo hiểm tấn công Thái. Trong lúc không kiềm chế được mình, Thái chạy vào bếp lấy con dao đâm Hiếu gục tại chỗ. Một người bạn nhậu tiến tới can ngăn cũng bị Thái quơ dao loạn xạ gây thương tích.

Những người có mặt tại hiện trường đưa Hiếu đi cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi. Trong chiều cùng ngày, Thái đến công an địa phương đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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