Gã bạn trai nhẫn tâm dùng dao rạch nát mặt bạn gái sau lời thách thức 'thấy đi với người đàn ông khác thì cứ đâm'

Xã hội 17/09/2020 11:31

Nhìn thấy người yêu đi chung với người đàn ông khác, Hoàng nhẫn tâm dùng dao rạch mặt bạn gái. Trước đó, nạn nhân từng thách thức "nếu thấy đi chung với người khác thì cứ đâm".

Mới đây, VKSND TP Cần Thơ cho biết đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng (43 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội giết người. Theo đó, Hoàng đã dùng dao rạch mặt bạn gái. Nạn nhân được xác định là chị L.T.K.Y.

Theo thông tin trên Người lao động, từ năm 2018, Hoàng và Y. sống chung với nhau như vợ chồng. Đến tháng 4 vừa qua, Hoàng biết Y. có mối quan hệ tình cảm với người khác nên lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu “vợ hờ” chấm dứt mối quan hệ đó. Nghe vậy, Y. dọn đồ về nhà của mình. Mặc dù Hoàng đến gặp, kêu Y. về ở chung nhưng chị không đồng ý.

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Hoàng rạch mặt bạn gái vì phát hiện đi chung xe với người đàn ông khác - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Y. còn thách thức nếu Hoàng gặp được Y. đi chung với người đàn ông khác thì cứ dùng dao đâm. Nghe Y. thách thức, Hoàng về nhà lấy 2 cây dao giấu vào trong người với ý định đi tìm Y., nếu thấy bạn gái đi với người đàn ông khác thì Hoàng sẽ giết người đó.

Đến khoảng 16 giờ ngày 20/4 vừa qua, Hoàng chạy xe đi tìm Y. thì thấy chị này đang ngồi sau xe của anh T.Q.T. Ngay lúc này, Hoàng chạy xe lên đụng anh T. khiến cả 3 ngã xuống đường. Sau khi xảy ra sự việc, Hoàng cầm dao đâm anh T. nhưng nạn nhân đỡ được và bỏ chạy. Trong khi đó, Y. chạy vào nhà người dân gần đó để trốn.

Trong lúc chạy, Y. bị vấp té nên Hoàng chạy đến rạch mặt nạn nhân nhiều cái. Lúc này, một người đàn ông chạy đến can ngăn thì bị Hoàng cắn vào mặt. Sau khi rạch mặt "vợ hờ", không chém được tình địch, đối tượng đã vứt dao rồi bỏ về nhà.

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