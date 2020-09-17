Cô nàng xinh xắn bỗng dưng lột váy giữa đường khiến dân tình tò mò, nguyên nhân đằng sau khiến bạn trai bị chửi tới tấp

Xã hội 17/09/2020 10:00

Hình ảnh cô nàng xinh xắn lột váy giữa đường được cư dân mạng chia sẻ không ngừng. Nguyên nhân được cho là do cô gái từ chối lời đề nghị đi nhà nghỉ từ bạn trai và bị "chia tay đòi quà".

Mặc dù chuyện "chia tay đòi quà" không còn là điều mới mẻ nhưng vẫn được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện cặp đôi chia tay, cô gái bị đòi quà phải lột váy giữa đường được mọi người đặc biệt chú ý.

Theo chia sẻ của Facebooker có tên Q.T.N, chàng trai đòi đưa bạn gái vào nhà nghỉ nhưng cô gái không đồng ý. Sau đó, anh chàng đề nghị chia tay và đòi lại quà đã tặng cho người yêu. N. chia sẻ: “Nói là yêu nhau 5 tháng rồi để đưa bạn gái đi nhà nghỉ nhưng bạn gái không chịu, thanh niên dùng xe ở đường rồi nói lời chia tay. Nhưng vụ việc không dừng lại đó, thanh niên này còn 'mặt dày' đòi lại số quà đã tặng, ngay cả cái váy anh ta tặng khi đi chơi cũng đòi lại luôn. Cô gái không ngần ngại tụt váy giữa đường trả lại ngay”.

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Cô nàng lột váy giữa đường vì bị người yêu đòi quà sau khi chia tay - Ảnh: FB

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết cư dân mạng đều khen ngợi thái độ dứt khoát của cô gái này. 

"Chia tay anh người yêu 'ga lăng' như thế này là đúng rồi. Cứ giận dỗi là lại đòi quà kiểu này thì yêu càng lâu càng mệt mỏi thêm", L.B bình luận.

"Công nhận cô gái này dứt khoát ghê. May là quen nhau có vài tháng, vướng vào lâu có mà khổ đời", một cư dân mạng bình luận.

Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng hình ảnh trên vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người chia sẻ không ngừng.

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