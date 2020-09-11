Do mâu thuẫn gia đình, Toàn dùng dao đâm chết vợ đang mang thai 6 tháng. Hiện đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Chí Toàn (SN 1991, ngụ tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi đâm chết vợ.

Theo thông tin trên Người Lao Động, Toàn và chị Ka Grểu (SN 1995) kết hôn được 4 năm và có với nhau 2 con. Đầu tháng 9/2020, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Ka Grểu bỏ về nhà chị gái ruột.

Vũ Chí Toàn đâm vợ đang mang thai 6 tháng tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Ngày 5/9, sau khi uống rượu, Toàn đến nhà chị vợ yêu cầu vợ về nhưng chị Ka Grểu không đồng ý. Đôi vợ chồng tiếp tục cãi vã to tiếng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Toàn dùng dao đâm hai nhát vào người vợ. Thấy vậy, chị gái nạn nhân cùng người hàng xóm tới can ngăn cũng bị đối tượng Toàn dùng dao đâm bị thương.

Ngay sau đó, chị Ka Grểu được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng nạn nhân đã tử vong. Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm xảy ra án mạng, chị Ka Grểu đang mang thai tháng thứ 6.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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