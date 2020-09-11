Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình thu hút sự chú ý của nhiều người. Đáng chú ý là người chồng không động tay động chân ầm ĩ như những vụ đánh ghen khác, trái lại anh dùng những lời lẽ sâu cay khiến vợ và nhân tình được phen đau đớn.

Theo nội dung đoạn clip, người chồng đi làm ca đêm về thì bắt gặp trai lạ trong phòng trọ của mình. Anh gọi cả hai ra sân để giải quyết. Tại đây, người chồng trách móc vợ đã bội bạc với mình: "Bản mặt này dắt trai về nhà luôn này, chồng đi làm ca đêm dẫn trai vô phòng này. Lần này là lần cuối cùng trong cuộc đời mày gặp lại tao".

Sau đó, người chồng ôn tồn dặn dò tình địch: "Nhớ mua đồ như tao mua cho nó, ăn uống nhớ nấu sẵn cho nó ăn nghe không. Vợ tao quen vậy rồi, giờ làm vợ mày không biết nó làm sao. Từ nay về sau mày đừng có đến chỗ này của tao, mày không an toàn đâu".

Cô vợ và gã nhân tình im lặng trước những lời sâu cay của anh chồng - Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, toàn bộ màn bắt ghen đều có sự chứng kiến của cô con gái nhỏ khoảng 5 tuổi. Người chồng sai con gái mang quần áo của mẹ vứt tung tóe ra sân. Bé gái im lặng làm theo trước ánh mắt thất thần của mẹ.

"Mày hứa với tao như thế nào? Là nếu mà mày đi thì con mày chính là người giục đồ của mày ra ngoài đường. Tao chơi rõ ràng, đừng trách người khác vô tình trong khi mình cố ý, giờ con gái gom đồ giục ra. Lượm vô đi rồi đi", người chồng tiếp tục nói với vợ.

Bé gái ném đồ của mẹ ra sân - Ảnh cắt từ clip

Người chồng dặn tình địch chăm sóc tốt cho vợ mình rồi đuổi cả hai đi - Ảnh cắt từ clip

Gã nhân tình từ đầu tới cuối không dám phản kháng. Sau cùng đôi nam nữ đã lên xe máy rời khỏi phòng trọ. Đáng chú ý, người chồng còn mở ví để đưa tiền cho vợ. Cô vợ trẻ đưa tay nhận tiền của chồng rồi cùng nhân tình rời đi.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng anh chồng đã đúng đắn khi không dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên việc anh sai con gái nhỏ ném đồ của mẹ ra sân là không nên, bởi cháu bé không đáng bị tổn thương bởi những lỗi lầm của người lớn.