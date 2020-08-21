Sau khi tìm đến phòng trọ bắt quả tang chồng ngoại tình, cô vợ lớn tiếng: "Cô tưởng có mình cô thôi hả, tôi bắt bao nhiêu đứa rồi nha. Anh nghĩ sao vậy, anh bỏ con anh không nuôi một đồng nào".

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng ngoại tình thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo hình ảnh trong clip, người vợ đến tận phòng trọ nhân tình của chồng đập cửa nhưng không có ai trả lời. Sau khi loay hoay một hồi, người vợ đã gọi công an khu vực đến giúp đỡ. Lúc này đôi nam nữ trong nhà mới chịu mở cửa đối chất.

Người vợ chỉ thẳng mặt chồng mắng mỏ: "Anh vẫn còn là chồng tôi mà anh đi ngoại tình hả. Cô nói đây là chồng cô hả, giấy tờ đâu. Cô tưởng có mình cô hả". Dù vậy anh chồng vẫn tỏ ra bình thản: "Gì hả, gì vậy trời".

Vợ tìm đến tận phòng trọ bắt quả tang chồng ở với nhân tình - Ảnh: FB

Cô vợ vẫn chưa hết bức xúc, đứng bên ngoài cửa nói: "Anh coi mình là ai, đẹp mặt quá hả. Ngoại tình rõ ràng luôn đó". Anh chồng vẫn quả quyết rằng mình không sợ. Thái độ bình thản đó khiến cô vợ càng tức giận: "Anh không sợ vì anh chai mặt rồi, bắt hết con này tới con nọ. Cô tưởng có mình cô thôi hả, tôi bắt bao nhiêu đứa rồi nha. Anh nghĩ sao vậy, anh bỏ con anh không nuôi một đồng nào. Anh lo lắng ti vi, tủ lạnh, máy giặt này... Nãy giờ cô la lớn lắm mà, sao cô không bước ra đây cho mọi người dòm".

Trong khi người vợ mắng mỏ thì cô gái được cho là nhân tình chỉ lẳng lặng đứng bên trong phòng, nép sau cánh cửa mà không hề lên tiếng.

Thấy sự việc ồn ào gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, công an khu vực đã yêu cầu cả 3 người lên trụ sở để lập biên bản, giải quyết vụ việc.

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