Hình ảnh người đàn ông mặc quần lót đứng ngoài cửa sổ, sau đó rơi xuống đất từ độ cao 10m dẫn đến tử vong gây xôn xao mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc quần lót đứng ngoài cửa sổ, sau đó rơi từ độ cao 10m xuống đất tử vong khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, sự việc trên xảy ra vào ngày 15/8 vừa qua tại một khu dân cư của thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hình ảnh trên được người dân sống đối diện tòa nhà quay lại.

Người đàn ông chỉ mặc quần lót đứng ngoài cửa sổ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Những hình ảnh trong clip cho thấy người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần lót, đứng bên ngoài cửa sổ ở một căn chung cư. Sau đó, có thể vì đứng quá lâu nên anh ta mỏi tay, rơi khỏi bệ cửa sổ. Khoảng cách đến mặt đất là khoảng 10m.

Nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát địa phương và nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, lúc này nạn nhân đã tử vong.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, nạn nhân mắc chứng trầm cảm - Ảnh: Internet

Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì ngoại tình với vợ người khác bị bắt gặp nên người đàn ông này phải trốn ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, theo thông tin từ truyền thông địa phương, nạn nhân là người nước ngoài khoảng 30 tuổi, sống trong khu dân cư trên. Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh ta tự nhốt mình trong nhà rồi trèo ra ngoài từ cửa sổ phòng tắm. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, nạn nhân mắc chứng trầm cảm.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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