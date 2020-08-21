Chuyện éo le: Hoãn cưới 2 lần vì dịch, cô gái lục mail mới biết chồng sắp cưới ngoại tình với bạn thân

Xã hội 21/08/2020 15:18

Vì dịch Covid-19, cặp đôi phải hoãn cưới 2 lần. Sau đó, cô gái bàng hoàng phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình với bạn thân.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện cô gái phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo lời kể, vì dịch Covid-19, cặp đôi đã phải hoãn cưới 2 lần. Trong lúc chờ hai bên gia đình chuẩn bị đám cưới lần thứ 3, cô gái bàng hoàng phát hiện mình bị “cắm sừng”. 

Theo đó, để che giấu mối quan hệ mờ ám, người này và bồ nhí liên lạc với nhau qua Gmail thay vì bằng điện thoại, tin nhắn thông thường.

Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên mạng xã hội: “Hoãn cưới 2 lần do dịch… chưa kịp cưới vào lần thứ 3 đã bị cắm sừng. 

Năm nay mình 26 cả tuổi mụ là 27 cưới được rồi, người yêu mình, à không giờ gọi là người yêu cũ chứ nhỉ năm nay 30 tuổi. Cả mình cả anh đều có công ăn việc làm ổn định rồi, năm ngoái thì mình 26 kim lâu không cưới được nên sang năm nay cưới. Kế hoạch lần đầu là ra Tết cưới nhưng đó, vì dịch nên bị hoãn lần 1.

Kế hoạch lần 2 là sau tháng 5, dịch không còn lây lan trong cộng đồng tại Việt Nam nữa nên 2 nhà lên kế hoạch là tháng 8 này cưới, ăn hỏi rồi cưới luôn 1 ngày.  Cách đây 2 tháng thì 2 nhà đã gặp mặt nhau rồi, dạm ngõ hết rồi nhé. Nhưng cuối cùng đợt này dịch bùng phát trở lại nên lại phải hoãn, 2 gia đình quyết định để đến cuối năm nay xem như thế nào, cùng lắm là sang năm. 

Tiền đặt cọc chụp ảnh cưới này, tiền đặt cọc cỗ cưới này tất cả đặt cọc hết rồi nhưng vẫn có thể được bảo lưu, lùi lịch đc thoải mái.

Phòng dịch vẫn là trên hết mà. Quay lại cái việc cắm sừng. Thật ra mình cũng hay kiểm tra điện thoại, tin nhắn, mes, zalo, cả insta cũng phải kiểm tra xem có nhắn tin, có mối quan hệ ngoài luồng nào không thì không có gì. Dạm ngõ rồi nhưng vẫn phải vậy cho chắc cú. Nhưng mình không thể ngờ được là chồng sắp cưới ‘cắm sừng’ mình qua Gmail.

chong sap cuoi ngoai tinh 1
Sau 2 lần hoãn cưới, cô gái phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình với bạn thân - Ảnh: Internet

Mà không phải là hộp thư đến hay đi, nó nằm ở mục “thư rác” của Gmail, tin/thư ở đây sau 30 ngày là auto xoá. Lúc mình phát hiện ra thì còn không biết cơ, tưởng là xoá rồi là xoá hẳn, ai ngờ xoá rồi nó vào mục thùng rác, 30 ngày sau mới mất hẳn.

Và đó, còn nguyên đống tin nhắn nhưng phần lớn là địa chỉ, thời gian (2 đứa nó hạn chế nói chuyện tâm tình, chắc là chỉ có gặp nhau trực tiếp thì nói chứ không phải nhắn tin qua lại hằng ngày). Mà người đó không ai khác, chính là cô bạn thân của người yêu cũ, chị này thì có 1 con gái và bỏ chồng rồi, lấy chồng từ năm 21 tuổi. Mình thì mình cũng chỉ check được 30 ngày đổ lại thôi còn trước đó thì mình không biết nhưng thôi, đâu còn quan trọng gì nữa. 

Mình về nói với bố mẹ mình luôn và tất nhiên, chả có cái đám ăn hỏi, đám cưới nào hết. Giải tán sạch, chia tay, nhà kia cũng bị bố mẹ chửi cho 1 trận rồi bảo là không biết con trai mình tồi tệ như vậy.

Nói chung muốn chia sẻ để nhắc nhở chị em là 30 chưa phải là Tết, nếu muốn cắm sừng thì kể cả có là đang bắn pháo hoa vẫn cắm sừng được nhé và còn có thể cắm sừng qua Gmail được cơ. Mình không buồn, mình vui, vui vì may quá phát hiện ra sớm chứ không mình đã lấy phải 1 thằng Sở Khanh. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sau này cưới nhau rồi về mới lòi ra thì chỉ khổ mình".

Sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người không ngừng bàn tán, đặc biệt là chị em phụ nữ. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô gái may mắn vì tránh được gã Sở Khanh. Bên cạnh đó, một số người cảm thán rằng đàn ông ngày càng cao tay, có thể tận dụng những phương tiện không ai ngờ đến để hẹn hò với kẻ thứ 3.

Bé trai 16 tuổi vừa hút thuốc phì phèo vừa quay clip xưng "giang hồ" cầm dao đòi chém người nào muốn tìm mình khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Bé trai 16 tuổi vừa hút thuốc phì phèo vừa quay clip xưng "giang hồ" cầm dao đòi chém người nào muốn tìm mình khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Những đoạn video chửi tục, hút thuốc phì phèo, tự xưng là "giang hồ" của một bé trai chỉ vừa 16 tuổi đang khiến mạng xã hội phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 chồng ngoại tình ngoại tình với bạn thân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 29 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 17 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 36 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản