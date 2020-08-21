Theo đó, để che giấu mối quan hệ mờ ám, người này và bồ nhí liên lạc với nhau qua Gmail thay vì bằng điện thoại, tin nhắn thông thường.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện cô gái phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo lời kể, vì dịch Covid-19 , cặp đôi đã phải hoãn cưới 2 lần. Trong lúc chờ hai bên gia đình chuẩn bị đám cưới lần thứ 3, cô gái bàng hoàng phát hiện mình bị “cắm sừng”.

Năm nay mình 26 cả tuổi mụ là 27 cưới được rồi, người yêu mình, à không giờ gọi là người yêu cũ chứ nhỉ năm nay 30 tuổi. Cả mình cả anh đều có công ăn việc làm ổn định rồi, năm ngoái thì mình 26 kim lâu không cưới được nên sang năm nay cưới. Kế hoạch lần đầu là ra Tết cưới nhưng đó, vì dịch nên bị hoãn lần 1.

Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên mạng xã hội: “Hoãn cưới 2 lần do dịch… chưa kịp cưới vào lần thứ 3 đã bị cắm sừng.

Kế hoạch lần 2 là sau tháng 5, dịch không còn lây lan trong cộng đồng tại Việt Nam nữa nên 2 nhà lên kế hoạch là tháng 8 này cưới, ăn hỏi rồi cưới luôn 1 ngày. Cách đây 2 tháng thì 2 nhà đã gặp mặt nhau rồi, dạm ngõ hết rồi nhé. Nhưng cuối cùng đợt này dịch bùng phát trở lại nên lại phải hoãn, 2 gia đình quyết định để đến cuối năm nay xem như thế nào, cùng lắm là sang năm.

Tiền đặt cọc chụp ảnh cưới này, tiền đặt cọc cỗ cưới này tất cả đặt cọc hết rồi nhưng vẫn có thể được bảo lưu, lùi lịch đc thoải mái.

Phòng dịch vẫn là trên hết mà. Quay lại cái việc cắm sừng. Thật ra mình cũng hay kiểm tra điện thoại, tin nhắn, mes, zalo, cả insta cũng phải kiểm tra xem có nhắn tin, có mối quan hệ ngoài luồng nào không thì không có gì. Dạm ngõ rồi nhưng vẫn phải vậy cho chắc cú. Nhưng mình không thể ngờ được là chồng sắp cưới ‘cắm sừng’ mình qua Gmail.

Sau 2 lần hoãn cưới, cô gái phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình với bạn thân - Ảnh: Internet

Mà không phải là hộp thư đến hay đi, nó nằm ở mục “thư rác” của Gmail, tin/thư ở đây sau 30 ngày là auto xoá. Lúc mình phát hiện ra thì còn không biết cơ, tưởng là xoá rồi là xoá hẳn, ai ngờ xoá rồi nó vào mục thùng rác, 30 ngày sau mới mất hẳn.

Và đó, còn nguyên đống tin nhắn nhưng phần lớn là địa chỉ, thời gian (2 đứa nó hạn chế nói chuyện tâm tình, chắc là chỉ có gặp nhau trực tiếp thì nói chứ không phải nhắn tin qua lại hằng ngày). Mà người đó không ai khác, chính là cô bạn thân của người yêu cũ, chị này thì có 1 con gái và bỏ chồng rồi, lấy chồng từ năm 21 tuổi. Mình thì mình cũng chỉ check được 30 ngày đổ lại thôi còn trước đó thì mình không biết nhưng thôi, đâu còn quan trọng gì nữa.

Mình về nói với bố mẹ mình luôn và tất nhiên, chả có cái đám ăn hỏi, đám cưới nào hết. Giải tán sạch, chia tay, nhà kia cũng bị bố mẹ chửi cho 1 trận rồi bảo là không biết con trai mình tồi tệ như vậy.

Nói chung muốn chia sẻ để nhắc nhở chị em là 30 chưa phải là Tết, nếu muốn cắm sừng thì kể cả có là đang bắn pháo hoa vẫn cắm sừng được nhé và còn có thể cắm sừng qua Gmail được cơ. Mình không buồn, mình vui, vui vì may quá phát hiện ra sớm chứ không mình đã lấy phải 1 thằng Sở Khanh. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sau này cưới nhau rồi về mới lòi ra thì chỉ khổ mình".

Sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người không ngừng bàn tán, đặc biệt là chị em phụ nữ. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô gái may mắn vì tránh được gã Sở Khanh. Bên cạnh đó, một số người cảm thán rằng đàn ông ngày càng cao tay, có thể tận dụng những phương tiện không ai ngờ đến để hẹn hò với kẻ thứ 3.