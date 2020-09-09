Chứng kiến cảnh chị dâu tương lai mặc quần áo ngủ bày cỗ, cô gái vô cùng bức xúc, lên mạng xã hội bóc phốt. Câu chuyện của cô gái gây tranh cãi khắp các trang mạng xã hội.

Trước nay, ngoài mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì câu chuyện giữa em chồng chị dâu cũng là đề tài muôn thuở nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện cô em chồng đăng đàn bóc phốt chị dâu tương lai vì mặc quần áo ngủ bày cỗ. Ngoài việc này, cô em chồng còn bức xúc vì vợ sắp cưới của anh trai đến nhà nhưng không mua quà mà chỉ mang bánh kẹo. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng chia làm 2 phe tranh cãi kịch liệt.

Câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn: “Em không biết các chị thế nào chứ cứ như bà chị dâu tương lai của em thế này là không được. Chẳng là hôm nay nhà em có giỗ, bố mẹ em có bảo anh trai em dẫn người yêu về nhà để ra mắt. Vì bà chị này tận Nam Định nên anh em có đưa chị ấy về nhà từ hôm qua để sáng nay sắp cỗ cho kịp. Về đến nhà bà ý ít ra cũng phải mua được ít quà để biếu gia đình chứ. Nhưng đằng này bà ý chẳng mua được gì ngoài túi hoa quả với hộp bánh kẹo. Tối đến thì chui vào phòng em ngủ như đúng rồi. Bước vào phòng chỉ nói được đúng câu ‘tối nay cho chị ngủ cùng với nhé’. Không những thế, tối nằm cạnh em còn kể mấy chuyện trời ơi đất hỡi làm em bực mình không chịu được nên em cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện.

Cô gái mặc quần áo ngủ bày cỗ bị em chồng tương lai bóc phốt trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook Đến sáng nay lúc sắp cỗ thì chị ta cũng chẳng mặc được lấy 1 bộ quần áo tử tế. Thắp hương xong là thoát y ngay được. Hỏi thì chị ta bảo mặc vậy bưng bê cho nó thoải mái. Nghĩ mà bực thật chứ trước mặt bao nhiêu người mà chị ta coi như là chỗ không người thế mà chẳng hiểu sao bố mẹ em lại không nói gì chứ cứ như em là em không chấp nhận rồi đấy”. Bên dưới bài viết, một số người cho rằng cô em chồng quá khắt khe với chị dâu tương lai bởi những chuyện nhỏ nhặt như trên, không có gì đáng nói. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng cô gái khi về nhà chồng sắp cưới cũng nên chú ý việc ăn mặc, đừng quá thoải mái khiến những người trong gia đình khó chịu. “Ừ thì bảo mặc đồ nên nhã nhặn hơn tí còn nghe được. Chứ người ta mang hoa quả bánh kẹo rồi còn muốn cái gì nữa. Đêm không ngủ với bạn thì ngủ với anh bạn để bị chửi thêm à”, Q.L lên tiếng bênh vực người chị dâu. “Khiếp chắc phải mặc áo trắng sơ vin đóng thùng đi bê cỗ cả rửa bát mới vừa lòng em. Không nói chuyện thì bảo lầm lì, không khéo léo, kể chuyện thân thiết thì thấy phiền, bực mình? Rồi xem mấy nữa em cũng đi làm dâu đó em gái ơi”, một cư dân mạng chỉ trích. Mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ thực hư câu chuyện trên nhưng đây vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường ở Hà Nội: Bố mẹ cùng ông bà đến nhận cháu, gia đình mong cộng đồng tha cho con gái Sáng nay, bố mẹ cùng ông bà bé trai bị bỏ rơi trong khe tường đã đến nhận lại con. Gia đình cũng hy vọng cộng đồng mạng tha thứ cho con gái mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-chong-boc-phot-chi-dau-tuong-lai-den-nha-khong-mua-qua-lai-con-mac-quan-ao-ngu-bay-co-gay-tranh-cai-379518.html