Lợi dụng lúc người lớn không có nhà, cậu bé 14 tuổi đốt nhà bà nội. Khi được hỏi về nguyên nhân, lời kể của cậu bé khiến nhiều người hoảng hồn.

Vào ngày 7/9 vừa qua, một cậu bé 14 tuổi sống tại Kampung Gong Tok Nasek (Malaysia) đã đốt nhà bà nội.

Theo đó, khi xảy ra vụ việc, bé trai ở nhà một mình trong khi bố và bà nội ra ngoài. Thời điểm xảy ra sự việc, hàng xóm thấy căn nhà bốc cháy nên báo cho bà Juriah Salleh (cô ruột của bé trai).

Lợi dụng lúc người lớn không có ở nhà, cháu trai 14 tuổi đốt nhà bà nội cháy rụi - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng cử lính cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, vì ngôi nhà chủ yếu làm bằng gỗ nên đã bị đốt thành tro. May mắn là lính cứu hỏa đã khống chế thành công ngọn lửa, ngăn lan sang nhà khác. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người.

Được làm bằng gỗ nên khi lửa được dập tắt, căn nhà đã hoàn toàn bị thiêu rụi - Ảnh: Internet

Khi được hỏi nguyên nhân, cậu bé trả lời: “Mẹ cháu yêu cầu đốt nhà bà nội bằng giấy và diêm”. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất là mẹ của cậu bé đã mất từ lâu. Theo chia sẻ của người thân, thời gian gần đây, cậu bé có nhiều hành động và lời nói kỳ lạ. Mọi người cho rằng, có thể cậu bé đã trải qua nhiều biến động về tâm lý và cảm xúc dẫn đến nhiều hành vi không thể hiểu nổi.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

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