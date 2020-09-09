Trường hợp bé trai 1 tuổi tử vong ngay trong ngày sinh nhật khiến ai nấy đều xót xa. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm này là do món quà của bà ngoại.

Trẻ em luôn là đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất. Chỉ một phút bất cẩn của phụ huynh cũng có thể khiến các bé rơi vào nguy hiểm thậm chí tử vong. Mới đây nhất, vụ việc bé trai 1 tuổi tử vong trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn đau lòng trên là do món quà của bà ngoại nhân dịp sinh nhật cháu.

Vụ việc đau lòng xảy ra ở một gia đình Trung Quốc, nạn nhân là bé Lele. Vào ngày sinh nhật một tuổi của cháu, bà ngoại đã mua cho Lele một chiếc vòng tay rất đẹp. Chiếc vòng này có gắn theo một cái chuông lấp lánh và phát ra âm thanh bắt tai mỗi khi rung lắc.

Bé trai 1 tuổi tử vong ngay trong ngày sinh nhật vì nuốt quả chuông trên vòng tay do bà ngoại tặng - Ảnh minh họa: Internet

Sau buổi sinh nhật, Lele đi ngủ sớm vì quá mệt. Khi người nhà bắt đầu dọn dẹp, thấy Lele vẫn chưa thức dậy nên mẹ cậu bé bắt đầu lo lắng. Đến phòng con trai, người mẹ phát hiện con trai thở rất yếu, môi chuyển dần sang màu tím tái. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ gắp được một chiếc chuông nhỏ trong khí quản của bé. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong.

Bé trai 1 tuổi qua đời ngay trong ngày sinh nhật một tuổi khiến gia đình vô cùng đau lòng và ân hận, đặc biệt là bà ngoại của nạn nhân. Đây cũng là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh. Khi trẻ còn quá nhỏ, đừng cho chúng mang các loại trang sức cầu kỳ vì trẻ có thể vô tình bỏ vào miệng dẫn đến ngạt thở, nguy hiểm tính mạng.

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