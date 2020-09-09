Sáng nay, bố mẹ cùng ông bà bé trai bị bỏ rơi trong khe tường đã đến nhận lại con. Gia đình cũng hy vọng cộng đồng mạng tha thứ cho con gái mình.

Vào sáng nay (9/9), tại Bệnh viện Xanh Pôn diễn ra buổi bàn giao bé trai bị bỏ rơi trong khe tường về với gia đình. Theo bác sĩ Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh của bệnh viện, cháu bé đã đủ điều kiện xuất viện. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé và người đàn ông trước đó nhận là ông ngoại có cùng huyết thống.

Gia đình đến nhận lại bé trai bị bỏ rơi trong khe tường ở Hà Nội - Ảnh: Internet

Trong buổi lễ, những người đến nhận bao gồm ông bà nội ngoại và bố mẹ của cháu bé. Tại đây, gia đình đã gửi lời cảm ơn đến những người phát hiện cũng như đội ngũ bác sĩ đã cứu chữa bé trong những ngày qua.

Liên quan đến vụ việc trên, người thân vô cùng bàng hoàng vì trước đó cô gái trẻ vẫn về quê thăm gia đình bình thường nhưng không kể với bất kỳ ai việc mình mang thai. Tại buổi giao nhận, người mẹ trẻ còn rất lóng ngóng khi chăm sóc con, các điều dưỡng của bệnh viện phải hướng dẫn mọi thứ từ cách bế, cách cho ăn uống và vệ sinh hàng ngày.

Hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định hơn so với thời điểm vừa được đưa vào bệnh viện - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của đại diện chính quyền thị trấn Trâu Quỳ trên Pháp luật và Bạn đọc, mẹ bé bị trầm cảm nên mọi người luôn động viên để giữ tinh thần thoải mái. Ngoài ra, gia đình hai bên cũng mong con gái được cộng đồng tha thứ vì còn quá trẻ nên chưa nhận thức được hậu quả.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào 0 giờ đêm ngày 18/8, Khoa Sơ sinh Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận bé trai khoảng 1 ngày tuổi, nặng 2.2kg, bị bỏ rơi giữa hai khe tường tại khu nhà trọ ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vào thời điểm đó, cháu bé được lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đục tường giải cứu thành công trong tình trạng không quần áo và còn nguyên dây rốn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-bi-bo-roi-trong-khe-tuong-o-ha-noi-bo-me-cung-ong-ba-den-nhan-chau-gia-dinh-mong-cong-dong-tha-cho-con-gai-379502.html