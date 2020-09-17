Mâu thuẫn chuyện vợ đòi đi làm, K. đâm vợ trọng thương rồi gọi điện báo cho người thân.

Ngày 17/9, ông Châu Minh Đảm - Chủ tịch UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng đâm vợ trọng thương do mâu thuẫn.

Hiện nghi phạm H.T.K. (21 tuổi, ngụ xã Khánh Hội) đang bị cơ quan công an tạm giữ lấy lời khai.

Theo thông tin trên Người Lao Động, do chị V.T.T. (18 tuổi, vợ K.) muốn đi làm nhưng đối tượng không đồng ý nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Tối 14/9, chị T. kiên quyết đòi đi làm khiến K. nổi điên, dùng dao đâm vợ ngã gục.

Chồng đâm vợ trọng thương vì đòi đi làm - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi gây án, K. báo cho cha mẹ biết và chở vợ vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết hiện sức khỏe chị T. đã ổn định sau thời gian điều trị. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại Đắk Nông cũng xảy ra vụ chồng đâm vợ dã man. Theo điều tra, Vũ Chí Toàn (SN 1991, ngụ tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) và chị Ka Grểu (SN 1995) kết hôn được 4 năm và có với nhau 2 con. Đầu tháng 9/2020, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Ka Grểu bỏ về nhà chị gái ruột.

Vũ Chí Toàn đâm vợ đang mang thai 6 tháng tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Ngày 5/9, sau khi uống rượu, Toàn đến nhà chị vợ yêu cầu vợ về nhưng chị Ka Grểu không đồng ý. Đôi vợ chồng tiếp tục cãi vã to tiếng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Toàn dùng dao đâm hai nhát vào người vợ. Thấy vậy, chị gái nạn nhân cùng người hàng xóm tới can ngăn cũng bị đối tượng Toàn dùng dao đâm bị thương.

Ngay sau đó, chị Ka Grểu được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng nạn nhân đã tử vong. Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm xảy ra án mạng, chị Ka Grểu đang mang thai tháng thứ 6.

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