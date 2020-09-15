Không để phần cơm tối, chồng đánh vợ vỡ thận trái, thương tích 14%

Xã hội 15/09/2020 17:35

Bực tức vì vợ không để phần cơm tối cho mình, Nguyễn Trọng Hạnh dùng xẻng đánh vợ trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Hạnh (SN 1979, thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi đánh vợ trọng thương.

Theo kết quả điều tra, tối 16/7, sau khi đi nhậu về, Hạnh xảy ra cãi vã to tiếng với vợ là chị Trần Thị T. (SN 1979) vì chị T. không để dành cơm tối. Trong lúc xô xát, Hạnh lấy xẻng đánh vào lưng chị T. khiến nạn nhân ngã gục xuống sân.

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Chồng đánh vợ trọng thương vì không để phần cơm tối - Ảnh: VTC

Sau khi hành hung vợ, Hạnh bỏ vào nhà đi ngủ. Còn chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Do vết thương nặng, chị T.zâz được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Theo kết quả giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Tĩnh, chị T. bị vỡ thận trái cấp độ 4, thương tích là 14%. Hạnh bị cơ quan công an truy tố tội danh Cố ý gây thương tích. 

Được biết, Hạnh và chị T. kết hôn được 18 năm. Trong cuộc sống thường ngày, Hạnh thường xuyên đánh đập vợ. Chị T. nhiều lần gửi đơn xin ly hôn nhưng đối tượng không đồng ý. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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