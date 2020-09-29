Đắk Lắk: Cãi nhau với vợ, chồng đâm chết con gái 3 tuổi rồi tự sát

Xã hội 29/09/2020 10:00

Sau khi xảy ra cãi vã với gia đình vợ, Phùng Quốc A. đâm chết con gái 3 tuổi rồi tự sát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nghi án cha đâm chết con gái 3 tuổi rồi tự sát xảy ra trên địa bàn. 

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Cãi nhau với vợ, chồng đâm chết con gái 3 tuổi rồi tự sát - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Người Lao Động, anh Phùng Quốc A. (SN 1990, ngụ xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và vợ xảy ra mâu thuẫn nên người vợ đưa con về nhà ngoại sống.

Ngày 27/9, anh A. tới nhà bố mẹ vợ để dẫn con gái là cháu T. (3 tuổi) đi chơi. Tuy nhiên, gia đình vợ không ý dẫn đến hai bên cãi vã to tiếng.

Nhân lúc mọi người không để ý, anh A. dẫn con vào một chòi rẫy ở xã Ea H’leo để chơi. Đến chiều cùng ngày, vợ A. cùng người thân đến tìm để đưa bé gái về.

Lúc này, hai bên tiếp tục xảy ra cãi cọ. Anh A. khóa trái cửa không cho vợ vào. Ít phút sau, mọi người nghe tiếng khóc thảm thiết của cháu T. nên phá cửa xông vào, phát hiện cả A. và con gái đã tử vong trên vũng máu.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an xác định Phùng Quốc A. sát hại con gái 3 tuổi rồi tự tử.  

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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