Hiện tại, bé trai đã qua cơn nguy kịch, bú tốt, da dẻ hồng hào, đang được chăm sóc tại Khoa sản - Bệnh viện đa khoa khu vực LaGi (thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận). Các bác sĩ đã tiến hành khâu vết thương trên má trái và truyền kháng sinh cho em bé.

Những ngày gần đây, vụ việc bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn ở xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) gây rúng động dư luận xã hội. May mắn là bé trai đã được chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, ngụ thôn Phò Trì, xã Tân Thắng) kịp thời phát hiện và cứu sống.

Một bác sĩ cho biết, rất may người dân đã phát hiện và kịp thời đưa bé đến cơ sở y tế mới cứu sống được bé. Chỉ cần chậm trễ vài phút nữa, cháu bé sẽ khó lòng qua khỏi vì bị ngộp dưới lớp đất do bị chôn vùi.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Công ty TNHH MTV Bản Luật cho biết, hành động chôn bé sơ sinh dưới đất cần phải bị xử lý nghiêm khắc.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Ảnh: NVCC

Nếu người chôn bé sơ sinh là người thân hoặc bất kỳ ai khác sẽ vi phạm điểm b, khoản 1, điều 123 của BLHS 2015 về tội Giết người, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nếu người chôn cháu bé là mẹ ruột thì vi phạm vào khoản 1, điều 124 BLHS năm 2015 về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ.

. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

. Trong trường hợp vứt bỏ con trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Luật sư Tuấn khẳng định, việc đứa bé được cứu sống nằm ngoài ý muốn của người mẹ. Mục đích ban đầu của người này là vứt bỏ con, hành vi chôn con dưới đất là cố ý giết con mới đẻ.