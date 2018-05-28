Tình tiết ly kỳ khó lí giải trong vụ bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận

Tin nóng 28/05/2018 14:55

Một bác sĩ cho biết, rất may người dân đã phát hiện và kịp thời đưa bé đến cơ sở y tế mới cứu sống được bé. Chỉ cần chậm trễ vài phút nữa, cháu bé sẽ khó lòng qua khỏi vì bị ngộp dưới lớp đất do bị chôn vùi.

Liên quan đến vụ việc bé trai sơ sinh bị chôn sống xảy ra tại xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, ngụ thôn Phò Trì, xã Tân Thắng) vẫn chưa thể quên hình ảnh cánh tay bé nhỏ ngọ nguậy dưới lớp đất cùng sức sống mãnh liệt khiến ai cũng phải sửng sốt.

Đặc biệt, chị Trúc cũng tiết lộ tình huống khá ly kỳ dẫn đến việc phát hiện, cứu sống kịp thời  sinh linh bé nhỏ.

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Chị Trúc vẫn chưa hết bủn rủn khi nhớ lại khoảnh khắc cánh tay sơ sinh ngọ nguậy dưới lớp đất cát - Ảnh: Kiến Thức

Rạng sáng 26/5, trời bỗng nổi giông gió, sấm sét dữ dội báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Thế nhưng sau đó trời chỉ đổ mưa nhỏ rồi tạnh hẳn khi vừa hửng sáng. Như mọi ngày, chị Trúc men theo con đường mòn cạnh vườn keo để đi vệ sinh sau nhà.

Tuy nhiên đi đến giữa đường thì thấy vũng nước mưa bị đọng lại. Chị Trúc liền lách vào vườn keo để đi đường vòng thì tá hỏa phát hiện bên dưới mô đất cạnh một gốc keo có cánh tay trẻ nhỏ trồi lên. Quá sợ hãi nên chị Trúc chạy vào nhà hô hoán người thân.

Cả nhà chồng chị Trúc lập tức chạy vội ra vườn, bới đất lên thì thấy một bé trai sơ sinh đang thở thoi thóp, không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn, trên mặt có vết cắt sâu khoảng 4 cm. Chị mang cháu bé vào nhà tắm rửa cho bớt đất cát rồi chuyển vào trạm y tế gần nhà để sơ cứu. Sau đó cháu bé được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực LaGi (thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận) cấp cứu.

Chị Trúc kể rằng sáng hôm đó mình vẫn có thể băng qua vũng nước mưa để đi tiếp, nhưng không hiểu sao trong lòng thấy bất an, linh tính mách bảo đi vào vườn keo để rồi kịp thời phát hiện bé trai đáng thương. Chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi có lẽ cháu bé khó lòng giữ được tính mạng.

Tình tiết ly kỳ khó lí giải trong vụ bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận - Ảnh 2
Đáng lẽ chị Trúc sẽ đi con đường mòn này ra sau nhà, tuy nhiên do tránh vũng nước nên chị đã vào vườn keo và kịp thời phát hiện cháu bé bị chôn sống - Ảnh: Kiến Thức

Đến thời điểm hiện tại, bé trai sơ sinh nặng hơn 2kg đã qua cơn nguy kịch, bú tốt, da dẻ hồng hào. Vết thương trên má trái đã được khâu lại, khô dần. Các bác sĩ đã tiêm kháng sinh và chuyển cháu bé từ khoa cấp cứu lên khoa sản để tiếp tục chăm sóc, theo dõi. 

Một bác sĩ cho biết, rất may người dân đã phát hiện và kịp thời đưa bé đến cơ sở y tế mới cứu sống được bé. Chỉ cần chậm trễ vài phút nữa, cháu bé sẽ khó lòng qua khỏi vì bị ngộp dưới lớp đất do bị chôn vùi.

Tình tiết ly kỳ khó lí giải trong vụ bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận - Ảnh 3
Bé trai đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc ở bệnh viện - Ảnh: Kiến Thức

Hiện tại có rất đông người dân từ khắp nơi đến thăm, tặng sữa, đồ dùng sơ sinh và cả tiền để giúp đỡ cháu bé. Tuy nhiên, những cán bộ được phân công đến bệnh viện chăm sóc bé đã từ chối nhận tiền. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế tiếp xúc vì sức đề kháng của bé vẫn còn rất yếu.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thắng, hiện có rất nhiều người muốn nhận bé làm con nuôi. Tuy nhiên lãnh đạo xã vẫn đang tập trung lo chữa trị cho bé và phối hợp với công an truy tìm nhân thân để làm rõ vụ việc. Việc làm thủ tục cho nhận sẽ chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Clip: Chị Trúc kể lại giây phút phát hiện bé sơ sinh dưới lớp đất cát - Nguồn: Tuổi Trẻ

Vụ bé sơ sinh bị chôn sống: Nhiều người tung tin giả, lợi dụng quyên tiền từ thiện

Vụ bé sơ sinh bị chôn sống: Nhiều người tung tin giả, lợi dụng quyên tiền từ thiện

Ông Đỗ Tấn Sĩ - Chủ tịch xã Tân Thắng cho biết nhiều người lợi dụng vụ việc bé sơ sinh bị chôn sống để tung tin thất thiệt và quyên tiền từ thiện.

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