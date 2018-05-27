Ông Đỗ Tấn Sĩ - Chủ tịch xã Tân Thắng cho biết nhiều người lợi dụng vụ việc bé sơ sinh bị chôn sống để tung tin thất thiệt và quyên tiền từ thiện.
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Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị chôn sống xảy ra tại xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), ông Đỗ Tấn Sĩ - Chủ tịch xã Tân Thắng cho biết, hiện địa phương đã cử người túc trực ở bệnh viện, phối hợp với các y bác sĩ chăm sóc cháu bé.
Cơ quan chức năng chưa tìm ra cha mẹ đẻ của bé trai nên vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao cháu bé bị chôn sống. Ông Sĩ cũng cho biết thêm, từ chiều 26/5 đến nay, trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều thông tin thất thiệt như đã có người đến nhận nuôi cháu bé, thậm chí nhiều người còn kêu gọi tiền từ thiện. Mọi người nên cảnh giác để tránh bị lợi dụng.
Bác sĩ Đỗ Văn Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lagi cho biết, bé trai nặng khoảng 2 kg, hiện tại bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định, da dẻ hồng hào. Chính quyền địa phương đang tiến hành làm thủ tục khai sinh cho bé trai.
Sáng 26/5, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, ngụ xã Tân Thắng) ra thăm vườn tràm sau nhà thì hoảng hồn phát hiện tay, chân của em bé trồi lên nền cát. Vì quá sợ hãi nên chị Trúc gọi người nhà ra giúp. Dưới lớp cát là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên người có nhiều vết xước. Trên mặt em bé có một vết cắt khá sâu dài khoảng 4 cm.
Chị Trúc lập tức đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Tân Thắng để rửa vết thương, cắt dây rốn, sơ cứu tích cực. Sau đó, cháu bé được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lagi.
Tại đây, các bác sĩ truyền kháng sinh rồi chuyển cháu bé từ khoa cấp cứu lên khoa sản để được chăm sóc tốt hơn.
Hiện vụ việc đang tiếp được cơ quan công an xác minh, làm rõ.
Clip: Chị Trúc kể lại giây phút phát hiện bé sơ sinh dưới lớp đất cát - Nguồn: Tuổi Trẻ