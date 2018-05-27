Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị chôn sống xảy ra tại xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), ông Đỗ Tấn Sĩ - Chủ tịch xã Tân Thắng cho biết, hiện địa phương đã cử người túc trực ở bệnh viện, phối hợp với các y bác sĩ chăm sóc cháu bé.

Cơ quan chức năng chưa tìm ra cha mẹ đẻ của bé trai nên vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao cháu bé bị chôn sống. Ông Sĩ cũng cho biết thêm, từ chiều 26/5 đến nay, trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều thông tin thất thiệt như đã có người đến nhận nuôi cháu bé, thậm chí nhiều người còn kêu gọi tiền từ thiện. Mọi người nên cảnh giác để tránh bị lợi dụng.