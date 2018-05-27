Vụ bé sơ sinh bị chôn sống: Nhiều người tung tin giả, lợi dụng quyên tiền từ thiện

Tin nóng 27/05/2018 15:27

Ông Đỗ Tấn Sĩ - Chủ tịch xã Tân Thắng cho biết nhiều người lợi dụng vụ việc bé sơ sinh bị chôn sống để tung tin thất thiệt và quyên tiền từ thiện.

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị chôn sống xảy ra tại xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), ông Đỗ Tấn Sĩ - Chủ tịch xã Tân Thắng cho biết, hiện địa phương đã cử người túc trực ở bệnh viện, phối hợp với các y bác sĩ chăm sóc cháu bé.

Cơ quan chức năng chưa tìm ra cha mẹ đẻ của bé trai nên vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao cháu bé bị chôn sống. Ông Sĩ cũng cho biết thêm, từ chiều 26/5 đến nay, trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều thông tin thất thiệt như đã có người đến nhận nuôi cháu bé, thậm chí nhiều người còn kêu gọi tiền từ thiện. Mọi người nên cảnh giác để tránh bị lợi dụng.

Vụ bé sơ sinh bị chôn sống: Nhiều người tung tin giả, lợi dụng quyên tiền từ thiện - Ảnh 1
Bác sĩ khâu 10 mũi trên mặt bé sơ sinh - Ảnh: Internet

Bác sĩ Đỗ Văn Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lagi cho biết, bé trai nặng khoảng 2 kg, hiện tại bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định, da dẻ hồng hào. Chính quyền địa phương đang tiến hành làm thủ tục khai sinh cho bé trai. 

Vụ bé sơ sinh bị chôn sống: Nhiều người tung tin giả, lợi dụng quyên tiền từ thiện - Ảnh 2
Người dân địa phương và các y bác sĩ vô cùng ngỡ ngàng trước sức sống mãnh liệt của bé trai - Ảnh: Internet

Sáng 26/5, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, ngụ xã Tân Thắng) ra thăm vườn tràm sau nhà thì hoảng hồn phát hiện tay, chân của em bé trồi lên nền cát. Vì quá sợ hãi nên chị Trúc gọi người nhà ra giúp. Dưới lớp cát là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên người có nhiều vết xước. Trên mặt em bé có một vết cắt khá sâu dài khoảng 4 cm.

Chị Trúc lập tức đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Tân Thắng để rửa vết thương, cắt dây rốn, sơ cứu tích cực. Sau đó, cháu bé được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lagi.

Tại đây, các bác sĩ truyền kháng sinh rồi chuyển cháu bé từ khoa cấp cứu lên khoa sản để được chăm sóc tốt hơn.

Hiện vụ việc đang tiếp được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Vụ bé sơ sinh bị chôn sống: Nhiều người tung tin giả, lợi dụng quyên tiền từ thiện - Ảnh 3
Chỉ chậm trễ một chút nữa, có thể bé trai sẽ không còn hy vọng sống - Ảnh: Internet

Clip: Chị Trúc kể lại giây phút phát hiện bé sơ sinh dưới lớp đất cát - Nguồn: Tuổi Trẻ

Đau xót phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn dưới đất lúc rạng sáng

Đau xót phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn dưới đất lúc rạng sáng

Rạng sáng hôm nay (26/5), khi đến khu đất trống gần nhà, chị Thủy nhìn thấy tay của một đứa trẻ sơ sinh trồi ra khỏi lớp đất. Hoảng hồn, chị gọi chồng mình cùng đào lên và phát hiện một em bé bị chôn bên dưới.

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