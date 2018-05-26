Đau xót phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn dưới đất lúc rạng sáng

Xã hội 26/05/2018 17:27

Rạng sáng hôm nay (26/5), khi đến khu đất trống gần nhà, chị Thủy nhìn thấy tay của một đứa trẻ sơ sinh trồi ra khỏi lớp đất. Hoảng hồn, chị gọi chồng mình cùng đào lên và phát hiện một em bé bị chôn bên dưới.

Được biết, sự việc trên xảy ra tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Người phát hiện sự việc là chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1987).

Sau khi cứu đứa trẻ ra khỏi lòng đất, chị Thủy cùng chồng lau bé sạch sẽ rồi đưa đến trạm xá cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Đau xót phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn dưới đất lúc rạng sáng - Ảnh 1
Em bé chỉ mới 1 ngày tuổi bị chôn sống - Ảnh: Internet

Em bé được phát hiện trong tình trạng còn nguyên dây rốn, phần mặt phía bên phải và bụng có một vết thương. Được biết, bé trai này nặng khoảng 2kg. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, bé đã qua cơn nguy kịch. Sau đó, các bác sĩ cho bé uống sữa nhưng bé đều nôn ra ngoài cùng với đất và cát.

Đến trưa cùng ngày, bé được chuyển lên bệnh viện khu vực La Gi tiếp tục điều trị. Hiện tại, sức khỏe bé đã ổn định và đang dần hồi phục.

Trong cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Đỗ Tấn Sĩ, chủ tịch UBND xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân xác nhận tại địa bàn có xảy ra sự việc trên. Công an địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Đau xót phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn dưới đất lúc rạng sáng - Ảnh 2
Hiện sức khỏe của đứa bé đã ổn định - Ảnh: Internet

Ông Sĩ cũng cho biết thêm, hiện vẫn chưa có thông tin gì về mẹ và người thân đứa trẻ nên chính quyền địa phương đã cử người thay nhau chăm sóc bé ở bệnh viện.

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