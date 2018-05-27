Người dân địa phương và các y bác sĩ vô cùng ngỡ ngàng trước sức sống mãnh liệt của bé trai bị chôn sống ở Bình Thuận.

Liên quan đến vụ việc bé trai sơ sinh bị chôn sống xảy ra tại xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), sáng nay 27/5, Bác sĩ Đỗ Văn Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lagi cho biết, hiện tại em bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định, da dẻ hồng hào. Chính quyền địa phương đang tiến hành làm thủ tục khai sinh cho bé trai.

Bé trai sơ sinh được bác sĩ khâu 10 mũi trên mặt - Ảnh: VnExpress

Sáng 26/5, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, ngụ xã Tân Thắng) ra thăm vườn tràm sau nhà thì hoảng hồn phát hiện tay, chân của em bé trồi lên nền cát. Dưới lớp cát là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên người có nhiều vết xước. Trên mặt em bé có một vết cắt khá sâu dài khoảng 4 cm.

Chị Trúc lập tức đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Tân Thắng để rửa vết thương, cắt dây rốn, sơ cứu tích cực. Sau đó, cháu bé được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lagi.

Người dân địa phương và các y bác sĩ vô cùng ngỡ ngàng trước sức sống mãnh liệt của bé trai - Ảnh: Internet

Tại đây, các bác sĩ truyền kháng sinh rồi chuyển cháu bé từ khoa cấp cứu lên khoa sản để tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Chính quyền xã Tân Thắng vẫn đang tiến hành xác minh mẹ ruột và nhân thân của cháu bé đáng thương.

Chị Trúc vẫn chưa hết run rẩy, ám ảnh sau sự việc - Ảnh: Internet

Clip: Chị Trúc kể lại giây phút phát hiện bé sơ sinh dưới lớp đất cát - Nguồn: Tuổi Trẻ

Đau xót phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn dưới đất lúc rạng sáng Rạng sáng hôm nay (26/5), khi đến khu đất trống gần nhà, chị Thủy nhìn thấy tay của một đứa trẻ sơ sinh trồi ra khỏi lớp đất. Hoảng hồn, chị gọi chồng mình cùng đào lên và phát hiện một em bé bị chôn bên dưới.

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