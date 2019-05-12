Ngồi sau xe máy, nam sinh vô tư sờ soạng vòng 1 của bạn gái

Xã hội 12/05/2019 06:00

"Chẳng lẽ giới trẻ bây giờ dễ dãi, buông thả trong lối sống thế này sao", một dân mạng bình luận về hành động của cặp đôi.

Chuyện các cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm thái quá nơi công cộng đã trở nên quen thuộc trên mạng xã hội. Cứ dăm ba ngày lại xuất hiện một đôi nam nữ thân mật trong rạp chiếu phim, làm chuyện ấy trong quán trà sữa hay vô tư sờ soạng nhau trước sự chứng kiến của mọi người.

Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng trước cảnh tình tứ của một cặp đôi còn đang mặc áo đồng phục của trường khi chạy xe máy trên đường.

Sờ ngực bạn gái trên đường
Ngồi sau xe máy, nam sinh vô tư sờ soạng vòng 1 của bạn gái - Ảnh cắt từ clip
Ngồi sau xe máy, nam sinh vô tư sờ soạng vòng 1 của bạn gái - Ảnh 2
Hành động của bạn nam bị dân mạng ném đá không thương tiếc - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong đoạn clip được người đi đường quay lại cho thấy đôi nam nữ không đội nón bảo hiểm. Nam sinh ngồi sau xe thản nhiên sờ mó ngực của bạn nữ phía trước. Đáng nói, cô gái này không tỏ ra xấu hổ hay phản đối, cứ để mặc bạn nam sờ soạng như chỗ không người. Bạn nam thỉnh thoảng còn ghé sát mặt để hôn bạn nữ.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng.

"Học sinh mà hành động thế này á? Thật không thể tin nổi", "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay gì mà làm vậy được trời"; "Học sinh bây giờ lớn nhanh thế này à? Hồi bằng tuổi các em ấy mình còn chẳng dám cầm tay bạn nữ chứ đừng nói ôm hôn, sờ mó nhau thế này"; "Cha mẹ các em mà thấy cảnh này không biết họ sẽ nghĩ gì"; "Chẳng lẽ giới trẻ bây giờ dễ dãi, buông thả trong lối sống thế này sao";...dân mạng bình luận.

 

Hình ảnh nóng nhất MXH: Cặp đôi trùm áo khoác 'hành sự’ trong quán trà sữa

Hình ảnh nóng nhất MXH: Cặp đôi trùm áo khoác 'hành sự’ trong quán trà sữa

Mặc dù đang ở nơi đông người nhưng cặp đôi vẫn thoải mái ôm hôn, thậm chí còn dùng áo khoác che lại để làm chuyện nhạy cảm.

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