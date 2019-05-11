Hình ảnh nóng nhất MXH: Cặp đôi trùm áo khoác 'hành sự’ trong quán trà sữa

Xã hội 11/05/2019 10:56

Mặc dù đang ở nơi đông người nhưng cặp đôi vẫn thoải mái ôm hôn, thậm chí còn dùng áo khoác che lại để làm chuyện nhạy cảm.

Từ trước đến nay, những hành động nhạy cảm của các cặp đôi tại nơi công cộng luôn bị cộng đồng mạng lên án dữ dội. Thế nhưng, không ít bạn trẻ vẫn phớt lờ dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cặp đôi vô tư ân ái trong quán trà sữa. Điều đáng nói ở đây là xung quanh có rất nhiều người đang ngồi thư giãn hoặc học tập. Quá bức xúc vì bị ép coi cảnh "nóng" bất đắc dĩ, một người có mặt tại quán lúc đó đã quay lại và chia sẻ lên Facebook.

Hình ảnh nóng nhất MXH: Cặp đôi trùm áo khoác 'hành sự’ trong quán trà sữa - Ảnh 1
Không chỉ vô tư sờ ngực giữa quán trà sữa...

Theo hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi ngồi bên nhau trong chiếc bàn được đặt cạnh góc tường. Cả hai không chỉ vô tư sờ mó, ôm hôn mà còn sờ ngực nhau như đang ở trong phòng ngủ. Không chỉ vậy, cặp đôi còn dùng áo khoác trùm lại và làm chuyện nhạy cảm.

Sau khi được đăng tải, những hình ảnh táo bạo của cặp đôi đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Hình ảnh nóng nhất MXH: Cặp đôi trùm áo khoác 'hành sự’ trong quán trà sữa - Ảnh 2
... cặp đôi còn trùm áo khoác làm chuyện nhạy cảm - Ảnh: Internet

Tất cả đều bức xúc trước sự tự nhiên quá đà của đôi tình nhân này. Mọi người cho rằng việc yêu đương là chuyện cá nhân nhưng tốt nhất là đừng gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhất là các em nhỏ.

“Muốn ôm ấp, sờ ngực hay quan hệ với nhau thì về nhà không thì ra khách sạn chứ sao lại vào quán trà sữa. Không biết bao nhiêu cặp đôi bị chửi rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm nhỉ”, L.G phẫn nộ.

“Quán trà sữa là không gian riêng để mọi người học tập, thư giãn, tâm sự chứ không phải nơi để ‘hành sự’. Nơi đó cũng có nhiều em nhỏ, những hành động thiếu văn minh như thế này sẽ khiến người khác vô cùng khó chịu. Hy vọng các bạn trẻ sẽ rút được bài học cho mình”, K.H nhắn gửi.

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng.

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