Mặc dù đang ở chốn đông người nhưng cặp đôi vẫn liên tục sờ soạng, ôm hôn nhau. Dù chủ quán đã nhắc nhở nhưng hai người vẫn không dừng lại.
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Từ trước đến nay, việc các cặp đôi có hành vi thân mật ở nơi công cộng luôn nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng những nơi công cộng không phải là địa điểm thích hợp để các cặp đôi thể hiện tình cảm.
Trước đây đã có rất nhiều hình ảnh các cặp đôi hôn, thậm chí ân ái ngay trong quán trà sữa khiến nhiều người bức xúc. Dù bị “ném đá” nhưng có vẻ các bạn trẻ vẫn chưa rút kinh nghiệm. Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện câu chuyện của một cặp đôi gây xôn xao.
Câu chuyện do một chủ quán ăn tại TP.HCM chia sẻ. Theo đó, một cặp nam nữ vào ăn tại quán của anh và liên tục có những cử chỉ thân mật quá mức như khoác vai, tựa đầu, sờ soạng ngay tại quán mặc kệ những ánh nhìn e ngại của các vị khách xung quanh. Điều đáng nói ở đây là trong quán có rất nhiều người già và trẻ em. Vì không chịu được hành vi lố bịch của cặp đôi này nên nhiều khách đã bỏ ra về. Sau đó, chủ quán đã đến nhắc nhở nhưng cặp đôi vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục có những hành động khiếm nhã.
Bức xúc hơn, đến lúc tính tiền cả hai vẫn tiếp tục hôn nhau khiến chủ quán tức giận phải yêu cầu cả hai ra ngoài.
Câu chuyện của chủ quán khiến không ít người bức xúc, chỉ trích kịch liệt cặp đôi này.
“Sao nhiều bạn trẻ không biết lịch sự là gì nhỉ. Nghĩ sao mà ôm ấp, hôn nhau trước mặt mọi người nhất là mấy đứa trẻ”, N.P bình luận.
“Nếu mình là chủ quán, mình sẽ đuổi ngay khi thấy họ thân mật. Thật tình là đi ăn mà thấy cảnh này là ăn hết vô luôn”, H.D bức xúc.
Dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng câu chuyện này vẫn chưa hết “nóng” trên Facebook.