Sau nghi nghỉ chơi, Duy cho là T. có thái độ kênh kiệu, nên Duy bực bội. Thấy T. đang ngồi với nhóm bạn mới nên Duy nảy sinh ý định đánh T. Duy cầm mũ bảo hiểm xông vào quán.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, công an Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) vừa tạm giữ hình sự Võ Khắc Duy (SN 2006, trú Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tối 22/9, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tiếp nhận tin báo của người dân về việc đánh nhau tại một quán cà phê trên đường Thích Quảng Đức. Ngay lập tức, Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Minh vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Lực lượng công an sau đó xác định nạn nhân là P.C.T (SN 2008, trú Hòa Minh) bị một thiếu niên bất ngờ chạy từ ngoài vào quán dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu với lực rất mạnh. Bị đánh, T choáng và gục xuống bàn.

Nhóm bạn ngồi gần đưa T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Tuy nhiên, bác sĩ tiên liệu nặng nên đã chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Đến sáng 23/9, gia đình đã đưa Duy đến công an đầu thú.

Thời gian gần đây, T. không còn chơi với Duy nữa và Duy cho là T. có thái độ kênh kiệu, nên Duy bực bội mà nảy sinh ý định đánh T. - Ảnh minh họa: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, qua điều tra, Duy và T. là bạn bè. Thời gian gần đây, T. không còn chơi với Duy nữa và Duy cho là T. có thái độ kênh kiệu, nên Duy bực bội.

Tối 22/9, Duy đi ngang qua quán cà phê trên đường Thích Quảng Đức, thấy T. đang ngồi với nhóm bạn mới nên Duy nảy sinh ý định đánh T. Duy cầm mũ bảo hiểm xông vào quán, đánh vào đầu T. rồi bỏ chạy. T. bị đánh gục tại bàn. Cú đánh cực mạnh khiến T. nhập viện trong tình trạng bị tụ máu ngoài màng cứng đỉnh thái dương bên phải; tụ máu ngoài màng cứng bên trái; xung huyết màng não trán phải; dập não.

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