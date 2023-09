Nhà trường có thông báo vụ việc cho cơ quan công an địa phương để xử lý, tuy nhiên Hiệu trưởng là cô Nguyễn Thị Dung không báo cáo cho Phòng Giáo dục nên ông đã phê bình cô Dung. Vụ việc hiện đang được công an xã Hà Hồi điều tra và đến nay chưa có kết luận.

Thông tin về kết quả chụp chiếu, bố cháu T.H cho biết, cháu bị chấn thương sọ não và tụ máu động mạch chủ, bác sĩ yêu cầu gia đình cho cháu nằm viện để tiếp tục điều trị - Ảnh: Tạp chí Giáo dục Việt Nam

Trước đó, ngày 20/9, tại bệnh viện đa khoa Nông nghiệp - nơi em T.H đang được điều trị, khi được hỏi về việc Đ.A có dùng vật gì để tấn công em hay không, em T.H nói bản thân không thể nhớ được sự việc khi đó bởi em bị Đ.A đánh quá nhanh và nhiều vào vùng đầu, cổ.

Theo như người thân của em chia sẻ, khoảng hơn 9h sáng 16/9, em T.H từ phòng học ở tầng 2 đi lên tầng 3 thì bị Đ.A có vóc dáng nhỏ hơn đứng chặn đường. Thấy vậy, T.H đi trở lại xuống lớp học liền bị Đ.A đánh liên tục cho đến khi các bạn vào can ngăn. Ngay sau khi thoát khỏi trận đòn của Đ.A, em T.H đã xuống phòng y tế. Sau đó, gia đình em T.H đã gửi đơn đến cơ quan công an xã để vào cuộc xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho T.H sau này khi trở lại trường.

Bố của em T.H cũng cho hay, sau khi con bị đánh, một người cháu họ học cùng trường với con anh cũng cho biết cháu cũng từng bị Đ.A đánh vào năm ngoái làm rạn xương đòn, tuy nhiên cháu giấu sự việc vì lo sợ bị trả thù.

Theo phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo nhà trường đã không vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn, xử lý những vụ việc học sinh đánh nhau. Bên cạnh đó, khi liên hệ để làm việc trực tiếp nhưng cô Dung nói: "Chưa có gì để trao đổi". Hiện vụ việc được Phòng Giáo dục vào cuộc và chỉ đạo nhà trường xử lý.

Em học sinh P.T.L (học sinh lớp 11A6 Trường THPT Lang Chánh, H. Lang Chánh, Thanh Hóa) bị một học sinh cùng trường dùng gậy sắt đập vào đầu gây chấn thương sọ não - Ảnh: báo Thanh Niên

Việc bạo lực học đường hiện nay là vấn đề nhức nhối của cả phụ huynh và học sinh. Trước đó, một vụ bạo lực học đường tương tự cũng từng gây xôn xao không ít. Theo thông tin từ báo Dân Trí, khoảng 13h30 ngày 26/2/2016, khi đang học trong lớp thì em Sơn (SN 2001, học sinh lớp 9C, trường THCS Phố Diệm, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị bạn gọi ra trước cổng trường để đánh. Bị đánh nên em bỏ học về nhà thì bị nôn rồi ngất lịm, phải đi cấp cứu tại bệnh viện 115 trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình em Sơn cho biết, chiều cùng ngày, sau khi đi học được một lúc thì bất ngờ thấy em đạp xe về nhà trong tình trạng quần áo lấm lem, mặt mũi bị sưng tím. Bố mẹ gặng hỏi thì Sơn bảo: “Con bị anh Vũ chặn đánh trước cổng trường". Về nhà được một lúc thì em bị nôn rồi ngất lịm. Thấy vậy, bố mẹ em Sơn đã nhanh chóng đưa em ra bệnh viện 115 (TP. Vinh, Nghệ An) để cấp cứu. Đến 22h cùng ngày, các Bác sỹ bệnh viện 115 đã tiến hành ca mổ não khẩn cấp cho Sơn.

Được biết, trước đó giữa em Sơn và em Trường (cùng học một trường) có mâu thuẫn, xích mích với nhau. Nên Trường đã gọi người anh họ tên Vũ đến cổng trường và gọi Sơn ra cổng để đánh.