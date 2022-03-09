Một bé trai 7 tuổi ở tỉnh Quảng Ninh được gia đình phát hiện bất tỉnh do điện giật sau khi cắm thìa kim loại vào ổ điện.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 8/3, Bệnh viện Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhi 7 tuổi bị điện giật vào cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Trước đó, ngày 6/3, một bé trai 7 tuổi ở TP. Hạ Long được gia đình phát hiện bất tỉnh do điện giật sau khi cắm thìa kim loại vào ổ điện. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất ý thức, ngừng thở, tím tái toàn thân, đồng tử giãn, vết bỏng cháy gan bàn tay phải và ngón 1 bàn chân phải. Bệnh nhi được chẩn đoán ngừng tuần hoàn hô hấp.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 60 phút nỗ lực cấp cứu nhưng không có kết quả, bệnh nhi đã tử vong. Ngay sau đó, bệnh viện đã bàn giao thi thể cháu bé về cho gia đình lo hậu sự.

Nhà trường báo cáo vụ bé trai bị điện giật tử vong: Thời điểm cô giáo phát hiện không thấy học sinh đâu, không liên lạc được với phụ huynh Liên quan đến vụ việc bé trai bị điện giật tử vong, báo cáo của trường Tiểu học Thái Thịnh cho biết, sau khi hết tiết 2 môn Tin học, cô giáo chủ nhiệm vào phòng học trực tuyến nhưng không thấy học sinh nên đã gọi điện cho phụ huynh.

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