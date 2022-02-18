Nghi phạm ném con gái 5 tuổi xuống sông có thể đối mặt với mức án tử hình?

Xã hội 18/02/2022 15:28

Vụ việc Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang dẫn đến tử vong đang gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo thông tin chia sẻ từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông dẫn đến tử vong, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học (Bộ Công an) đánh giá rằng đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và nạn nhân tiếp tục là trẻ em - đối tượng được bảo vệ đặc biệt của pháp luật, xã hội. Dưới bất cứ một góc độ nào về pháp lý, đạo đức xã hội thì hành vi tàn ác của người cha đó đều không thể chấp nhận được.

Đồng thời, Trung tá Hiếu cũng nhấn mạnh, người bố này sẽ không thể lấy bất cứ lý do gì để biện minh cho hành động tàn bạo, vô nhân tính của mình.

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Trung tá Đào Trung Hiếu - Ảnh: Doanh nghiejp và Tiếp thị

Phân tích về tâm lý tội phạm, vị chuyên gia nghiên cứu tội phạm học cho hay: "Ở đây, có thể thấy đối tượng mang hình thái tâm lý là 'giận cá chém thớt', cụ thể là có thể do nghi ngờ gì đó, xích mích trong đời sống hôn nhân với vợ của mình và bức xúc trong đời sống hôn nhân không được giải tỏa thì người bố này đã trút giận lên đứa con vô tội. Đối tượng trong lúc thực hiện hành vi có thể thấy mang tâm lý không bình thường, bức xúc cao độ, tìm một cách để giải tỏa tâm lý bằng cách sát hại đứa con thơ của mình".

Việc tranh cãi, bức xúc tâm lý trong đời sống diễn ra khá phổ biến trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng tìm đến cách sát hại con mình như vậy. Rõ ràng, bản chất người bố này đã sa sút nghiêm trọng, lệch lạc về nhân cách và sâu thẳm trong đó, còn có sự lạnh lùng, ích kỷ, tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân. Khi thấy lợi ích cá nhân, cái tôi bản ngã của mình bị xâm phạm, không thỏa mãn, nảy sinh ra sự tức giận và coi thường pháp luật.

Trung tá Đào Trung Hiếu nói thêm, trẻ em là đối tượng bảo vệ đặc biệt của pháp luật nên các chế tài xử phạt áp dụng đối với người phạm tội liên quan đến nạn nhân là trẻ em thường rất nặng. Trung tá Hiếu nhận định: "Trong vụ án này, nạn nhân đã bị tước đoạt sinh mạng và với nhiều tình tiết man rợ như vậy thì chắc chắn người bố có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình".

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Đối tượng Trần Văn Viên - Ảnh: Vnexpress

Trước đó, theo như báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút tối 16/2, Viên bồng con gái là cháu T.L.Y.V. (SN 2017) ném xuống sông Trường Giang. Đến khoảng 0 giờ 15 phút, thi thể cháu bé được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy cách nơi cháu bé bị ném xuống sông khoảng 100 m.

Hiện văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Viên, đồng thời điều tra về hành vi giết người.

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Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị người cha nhẫn tâm ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) dẫn đến tử vong, Công an tỉnh Quảng Nam đã có những báo cáo mới về đối tượng Trần Văn Viên.

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