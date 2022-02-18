Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị người cha nhẫn tâm ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) dẫn đến tử vong, Công an tỉnh Quảng Nam đã có những báo cáo mới về đối tượng Trần Văn Viên.

Theo chia sẻ thông tin từ Infonet, liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị người cha nhẫn tâm ném xuống sông dẫn đến tử vong gây rúng động dư luận, vào trưa ngày 18/2, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Viên (sinh năm 1992, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi giết người. Cụ thể, qua kiểm tra ban đầu, đối tượng Viên không có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử tâm thần. Đồng thời, nghi phạm này cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Đối tượng Trần Văn Viên - Ảnh: Vnexpress Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin, đối tượng Viên đã khai nhận rằng hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên vợ Viên bỏ về nhà cha mẹ ruột và sau Tết đã vào TP.HCM làm công nhân may. Tuy nhiên, gần đây, Viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng chị không nghe máy. Khoảng 19h ngày 16/2, gây gổ với vợ xong, Viên đến nhà mẹ vợ bồng con gái 5 tuổi là cháu T.L.Y.V. đi bộ đến bến đò thôn Đông Tuần ném cháu xuống sông rồi về nhà. Tất cả hành vi phạm tội của đối tượng Viên đều được camera an ninh tại khu vực này ghi lại. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền và hàng trăm người dân địa phương tổ chức lực lượng, tàu thuyền tìm kiếm. Đến 0h30 ngày 17/2 đã tìm thấy thi thể cháu bé.

Thi thể cháu được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 50m - Ảnh: Internet Đau đớn trước hình ảnh mẹ ruột của bé V. ôm thất thần, ôm chặt bài vị của con gái - Ảnh: Tiền Phong Vào chiều ngày 17/2, linh cữu của bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông tử vong đã được người thân và hàng xóm án táng tại nghĩa trang cách nhà chỉ vài trăm mét. Sự việc thương tâm xảy ra khiến người thân nói riêng, mà cả xóm chài ở bán đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) nói chung như "chết lặng". Hiện văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Viên, đồng thời điều tra về hành vi giết người.

Bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông rất ngoan ngoãn và vâng lời, bà ngoại đau đớn 'Tội nghiệp cháu tôi quá!' Trước cái chết tức tưởi, đầy bi thương của cháu gái 5 tuổi, bà ngoại của cháu V. chưa thể vượt qua được cú sốc quá đỗi nghiệt ngã này, khi mà kẻ ra tay thủ ác lại chính là con rể.

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