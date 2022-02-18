Bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông rất ngoan ngoãn và vâng lời, bà ngoại đau đớn 'Tội nghiệp cháu tôi quá!'

Xã hội 18/02/2022 10:45

Trước cái chết tức tưởi, đầy bi thương của cháu gái 5 tuổi, bà ngoại của cháu V. chưa thể vượt qua được cú sốc quá đỗi nghiệt ngã này, khi mà kẻ ra tay thủ ác lại chính là con rể.

Liên quan đến vụ việc gây rúng động về bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang dẫn đến tử vong, vào chiều ngày 17/2, người thân đã tổ chức chôn cất bé gái Trần Lê Yến Vy (5 tuổi), nạn nhân bị cha ruột ném xuống sông sau khi cãi nhau với vợ. Không khí tang thương, tiếng khóc ai oán bao trùm cả làng chài Đông Tuần ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, Cháu T. L. Y. V (5 tuổi), nạn nhân của vụ cha ném con xuống sông là đứa trẻ rất ngoan ngoãn và biết vâng lời mọi người. Dù thường xuyên phải xa ba mẹ và ở với bà ngoại từ nhỏ, nhưng cháu rất ngoan và vâng lời khiến ai cũng ứa nước mắt khi hay "tin dữ".

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Dù xa bố mẹ từ nhỏ nhưng bé V. rất ngoan ngoãn và vâng lời người lớn - Ảnh: Internet

Bà Lê Thị Lương (bà ngoại cháu bé) cho hay, bé T. L. Y. V. là đứa bé rất ngoan, thường ngày, sau giờ đi học trên lớp mẫu giáo, thì T. L. Y. V. chỉ chơi quanh quẩn ở nhà hoặc sang nhà hàng xóm. Bà Lương nghẹn ngào khóc: "Bé dễ thương lắm. Mẹ đi làm công nhân trong tận TP.HCM nên ít khi được bên mẹ, nhưng bé rất ngoan, vâng lời. Tội nghiệp cháu tôi quá!".

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Bà ngoại đau đớn và xót xa khi nhắc đến cháu gái 5 tuổi của mình - Ảnh: Tiền Phong

Bên cạnh đó, Bùi Thị Thủy, một người dân chia sẻ thêm: "Cháu V. là đứa bé rất dễ thương, và không ai có thể tin một người cha có thể nhẫn tâm ném con gái mình xuống sông như vậy".

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Đối tượng Trần Văn Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào tối ngày 16/2, sau khi Trần Văn Viên gọi điện nhiều lần cho vợ nhưng không nghe máy, nghi ngờ vợ mình đang ngoại tình phản bội mình, khoảng 19h30 Viên đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn Đông Tuần, xã Tam Hải để nói về việc trên. Sau đó, đối tượng Viên nảy sinh ý định giết con. Trần Văn Viên đã bồng bé V. đang ở nhà với bà ngoại xuống bến đò Tam Hải, đến cầu Ông Hiển ném con xuống sông. Sau 5 tiếng tìm kiếm, thi thể của cháu V. được tìm thấy và bàn giao thi thể cho gia đình mang về nhà.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Văn Viên để tiếp tục điều tra sự việc.

Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông: Bà bất lực can ngăn, cháu gái 'khóc hết nước mắt' 'Ngoại ơi cứu con'

Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông: Bà bất lực can ngăn, cháu gái 'khóc hết nước mắt' 'Ngoại ơi cứu con'

Cả xóm chài ở bán đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) như "chết lặng" trước cái chết bi thương của cháu bé 5 tuổi bị cha nhẫn tâm ném xuống sông Trường Giang.

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